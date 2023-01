Destaca Armando Ayala récord de cruceros en 2022

Tijuana BC.- Durante 2022 Ensenada tuvo una cifra récord de arribo de cruceros con 332, destacó el alcalde Armando Ayala Robles.

En entrevista con GRUPO HEALY, el Presidente Municipal resaltó también que el año pasado 5 millones 250 mil personas visitaron Ensenada, cifra que rebasó a lo registrado en años anteriores a la pandemia de Covid-19.

En materia de seguridad, Ayala Robles anunció que este año se instalarán cámaras de vigilancia, un botón de emergencia y la creación del CM5.

El alcalde porteño reveló que en 2023 se instalarán un total de 150 nuevas cámaras de seguridad, principalmente en zonas turísticas, incluyendo el Valle de Guadalupe, trabajos que vendrán acompañados de la instalación de 4 mil luminarias.

Próxima construcción

Mientras que en marzo próximo iniciará la construcción del Centro Estratégico de Operaciones Policiales Municipales, que estima la obra dure alrededor de 10 meses.

Este espacio albergará las salas del Nuevo Sistema de Justicia Cívica, que entrarán en vigor en el año 2024.

¿CÓMO CERRÓ ENSENADA ESTE 2022?

Cerramos un 2022 con buenos números, en el tema de seguridad con un 53% a la baja en los delitos de alto impacto, principalmente los homicidios dolosos que era una de las principales peticiones hace tres años por la población, lo que más nos altera son los homicidios que son la nota roja de los medios de comunicación, ahuyentan las inversiones, entonces para nosotros es muy importante este número, son 179 homicidios menos los que tuvimos en el 2022 contra 338 del 2021, cerramos 2022 con 156 homicidios, hacía más de 20 años que no se presentaban números a la baja. En los delitos de bajo impacto un 71% a la baja, que son los robos a casa habitación, auto, a transeúnte, en el tema de seguridad vamos muy bien.

Esto fue posible con el plan estratégico de “Blindaje Ensenada” donde partimos desde un diagnóstico, coordinación con los tres niveles de gobierno, capacitación, equipamiento y estrategias de inteligencia.

Aumentamos el número de unidades a nuestra policía municipal desde que entré han sido 75 unidades que hemos incorporado nuevas a la dirección de seguridad, la homologación de salarios a los policías, el pago oportuno de prestaciones y el seguro de alto riesgo.

Este año en materia de seguridad viene la construcción del CM5 que va ser un centro de seguridad inteligente donde vamos a tener sistemas que nos van a permitir rutas inteligentes de vigilancia de acuerdo a las estadísticas donde se están presentando los delitos y los incidentes. Se van a instalar 150 cámaras más y el sistema del botón digital que nos va permitir si hay alguna emergencia podemos solicitar el auxilio de la policía municipal desde un celular y vamos a poder detectar donde está la unidad más cercana, determinar cuánto tiempo tardará en llegar la patrulla y cual es el trayecto de la unidad, eso entrará en vigor a principios de febrero, va ser muy importante para todos los turistas que lleguen y para la ciudadanía, eso nos va ayudar mucho en seguridad.

En el tema de infraestructura cerramos con muchas obras en desarrollo, otras ya concluidas y otras obras que iniciamos en diciembre.

¿QUÉ OBRAS VAN A TENER INICIANDO EL AÑO?

La ciclovía que requiere la ciudad, una inversión de más de 20 millones de pesos, la remodelación y rescate del Distrito Centro Histórico que ya iniciamos, ahí van a ser mas de 50 millones de pesos los que se van a estar invirtiendo, un nodo vial en El Sauzal que se requiere construir para sacar el tráfico de carga pesada, que pase por en medio y circule por en medio de la ciudad, es obra que va impulsar el Estado y que va iniciar este año y va durar aproximadamente 10 meses, una obra de casi 300 millones de pesos, viene la construcción del puente de la Ámbar que es otra validad que ya requiere atención e inversión, tenemos en marcha un plan de sincronización de semáforos para beneficiar a más de 540 cruceros de la ciudad y tenemos también el plan de pavimentación más grande que haya tenido la ciudad, llevamos 848 mil metros cuadrados, equivalente a mil 487 cuadras pavimentadas y con el recurso de los autos chocolates yo estimo que al cierre del primer trimestre de este 2023 se acumulen más de 100 millones de pesos para programas de pavimentación, entonces va ser el año de la pavimentación.

¿A QUÉ LE ADJUDICAN LA DISMINUCIÓN DE LOS HOMICIDIOS?

Todo tiene que ver con seguridad, aquí tiene que ver la coordinación, en que las dependencias federales y estatales tengan la confianza en la policía municipal, el director actual de la policía municipal no es compromiso del alcalde, no es un pago de factura del alcalde, no es un intercambio por haber recibido dinero mal habido y después pagar con una posición, en mi caso no se repitió lo que se hizo con otras alcaldes, él fue un perfil recomendado por el Ejército Mexicano, donde se le corrieron las placas y se hizo una investigación por las

demás dependencias de seguridad, es un mayor retirado del ejército que se votó, se puso a disposición del cabildo y salió adelante, en Ensenada no hay esa situación de ellos rumores de corrupción, de que la policía esté solapando a los carteles o las células que están generando violencia, entonces eso también es resultado de lo que estamos ahora teniendo como porcentaje favorable en materia de seguridad.

RECIENTEMENTE LOS COMERCIANTES SE QUEJABAN DE UN REPUNTE EN ASALTOS A MANO ARMADA ¿HABRÁ MAYOR VIGILANCIA?

En el mes de diciembre hubo unos incidentes extraordinarios que sí nos preocuparon, se llevó a cabo el operativo “Diciembre Seguro” para aumentar los patrullajes y estamos tomando cartas en el asunto para que este año se pueda iniciar una ampliación de casi 4 mil luminarias que requiere la ciudad por seguridad y también la implementación de más cámaras porque de acuerdo con estudios de la ONU, una ciudad iluminada y más vigilada de forma inteligente es una ciudad más segura, entonces estamos implementando esta estrategia para este año precisamente para que los delitos de alto impacto se vean contenidos y no se nos descomponga lo que ya logramos.

El que haya buenos resultados en la seguridad pues también nos da como resultado la mejora de la economía y uno de los indicadores es el arribo de cruceros, si la imagen de seguridad no es positiva lo primero que hacen las líneas navieras es retirar sus arribos al puerto.

Cerramos con 332 cruceros al 31 de diciembre del 2022, es un número récord, nunca Ensenada había registrado tantos cruceros, cerramos también con 5 millones 250 mil turistas este 2022, antes de la pandemia teníamos 3 millones 400 mil turistas.

¿ES DEFINITIVO QUE YA NO HABRÁ CONCIERTOS EN EL VALLE DE GUADALUPE?

Recordemos que hay un reglamento para el Valle de Guadalupe que la misma ciudadanía aprobó, se consultó, se hizo las propuestas por cabildo y es un reglamento que está vigente, este reglamento se hizo hace 11 años, la vocación del Valle a cambiado, hay quienes consideran que es un destino de bodas, es un destino de romance, de recreación, pero también es un destino de producción agrícola, entonces las vocaciones se han ido cambiando y hay quienes quieren se amplíen los horarios para la realización de bodas o conciertos.

Si me pides mi opinión, la gente quiere hacer conciertos allá, quiere hacer su gran negocio, pero no quieren pagar policías, no quieren pagar seguridad, la mayoría no quiere ni pagar los impuestos, la quiere venir a servirse con la cuchara grande, hubo conciertos el año pasado que ya estaban programados en la pandemia, pero a la salida se hicieron caos viales porque no hay infraestructura, las vialidades para recibir 11 mil personas, yo entiendo que las personas que van en calidad de turistas, van a reservar hoteles, consumir en restaurantes y demás, pero lo que tenemos que hacer es un reglamento especial para los conciertos que se estén realizando en el Valle de Guadalupe, o sea tenemos que haya un punto medio.

Ahorita hay una asociación que es ProVino y hay un reglamento que en sí no permite los conciertos en Valle de Guadalupe ¿donde se van a hacer los conciertos? ¿Esos lugares tienen permiso? ¿Tienen la infraestructura? ¿Están adecuado el lugar para un concierto? Porque además hay muchos lugares que ni siquiera permiso tiene, ni uso de suelo y van y presionan a los funcionarios, nosotros entendemos que hace falta el desarrollo económico, pero ordenado, primero estaban vociferando que el ayuntamiento ponga orden, luego pusimos orden y resulta que eran los mismos lo que estaban vociferando los que no tenían permiso.

¿CUÁL ES LA META DE PAVIMENTACIÓN ESTE AÑO?

Lo que me propuse como presidente municipal fueron llegar a la meta de dos mil calles pavimentados, ya llevo casi mil 500 entonces me voy a proponer que sean más de dos mil la meta, por lo menos este año tengo que lograr de 400 a 500 calles pavimentadas con el programa extraordinario y con el recurso que yo traigo.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN QUE TIENE CON LA GOBERNADORA?

Excelente, la gobernadora apoyó a Ensenada el año pasado con más de 60 millones de pesos para pavimentación y se presentaron los proyectos estratégicos, uno de ellos es el nodo vial de Fondeport, me acompañó recientemente al arranque de la pavimentación de la Juárez, estamos en constante comunicación, la relación es excelente, estamos trabajando muy bien por el bien de nosotros y de los proyectos.