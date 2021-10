Coparmex rechaza reglamento de paramunicipales

Ensenada, B.C.- El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ensenada, Martín Muñoz Barba, manifestó su rechazo al nuevo reglamento de paramunicipales aprobado recientemente por el Cabildo de Ensenada, ya que reduce la participación ciudadana en los consejos de dichos organismos.

El empresario comentó que el artículo 24 del Reglamento de Entidades Paramunicipales fue modificado con el fin de reducir el número de ciudadanos que pueden formar parte de los comités.

“Esto lo están haciendo a modo para favorecer al Ayuntamiento, los regidores van entrando y todavía son unos novatos, no tienen experiencia y creo que están mal asesorados, todos los ciudadanos tenemos derecho a opinar y más en el caso de paramunicipales como el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, que si no se tiene gente preparada no va a haber la planeación adecuada”, consideró.