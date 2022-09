Continúan inspecciones en clínicas estéticas

Ensenada, B.C.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), continúa, con la inspección de clínicas estéticas en el estado, sin embargo, el titular de la dependencia, Erwin Areizaga Uribe, consideró que necesitan más personal, ya que no es el único tipo de establecimientos que inspeccionan.

Desde que inició ese programa llevamos 40 clínicas, ha habido suspensiones y aseguramiento de medicamentos, obviamente el ideal siempre va a ser contar con mayor personal, pero la gente que está con nosotros es gente experimentada, capacitada y que cuenta con las herramientas para hacer su trabajo”, expresó.

Señaló que han suspendido alrededor de 10 clínicas, pero en algunos casos fueron cuestiones menores, como el no haber justificado la licencia de operación del establecimiento.

“Son cuestiones que están actualizándose día con día, si hay algo que no tuvieron, que no justificaron, que tienen que acondicionar o modificar, siempre hay ese periodo de audiencia, tiempo de atender y subsanar, y se hace”, explicó.

No obstante, puntualizó que el Hospital Jerusalem, donde falleció una paciente, continúa cerrado y con una determinación absoluta de que no puede volver a funcionar, mientras que en la clínica Diagnosis, continúa el proceso de investigación y la Fiscalía General del Estado no ha determinado cuál va a ser el proceder, pero continúa suspendida y no se puede llevar a cabo ningún procedimiento quirúrgico.

Más inspecciones a otros rubros

Por otra parte, refirió que para el próximo ejercicio fiscal solicitarán mayor presupuesto para contar con más elementos que se encarguen de las supervisiones.

“Nosotros revisamos desde clínicas, farmacias, restaurantes, funerarias, abarrotes, mercados, albercas, y cuando se trata de supervisar alguna clínica buscamos un perfil médico para que tenga conocimientos esenciales básicos de este tipo de servicios, vamos a buscar el poder ampliar la cantidad de persona, por lo menos quisiéramos empezar con otras seis personas más”, indicó.

El funcionario recordó que Baja California es un referente nacional e internacional en servicios de salud y la gran mayoría es gente muy profesional, sin embargo, los casos de clínicas donde fallecieron pacientes estaban a cargo de gente que no acreditó su currículo en materia de servicios de salud.

“Nos dimos a la tarea de impulsar un programa que se llama “tu belleza con certeza”, la idea es que la idea que busque llevar a cabo algún procedimiento quirúrgico en materia estética vaya con un médico que esté debidamente acreditado a través del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y reconstructiva y que este padrón sea de conocimiento para los pacientes”, comentó.

Finalmente, mencionó que en el estado hay un padrón de alrededor de mil clínicas en el estado, sin embargo, la cifra va variando porque no tienen la obligación de darse de baja cuando dejan de operar y cuando han realizado inspecciones se han percatado que algunas ya no están en funcionamiento.

“Queremos impulsar una acreditación que tenga que ver con las clínicas, por lo que representa un alto riesgo a la salud para quienes acuden para llevar a cabo algún procedimiento, obviamente esto conlleva cierto tiempo, trabajo y esfuerzo porque se tiene que determinar personal para supervisión y analizar la estipulación de lo que se está cumpliendo o no, le queremos apostar mucho a la prevención”, planteó.