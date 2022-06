Ciudadanos golpean a dos empleados de la Cespe por hacer lectura de medidores

Ensenada, B.C.- Dos empleados de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), que se dedican a hacer la lectura de los medidores de agua, fueron agredidos ayer en la Colonia Vista Hermosa cuando intentaban hacer su trabajo.

A través de su página de Facebook, el empelado Juan Guerrero, compartió una fotografía con un golpe en el rostro y manifestó haber sido agredido por dos personas inconformes por la falta de agua en la ciudad.

Se entiende que no tengan agua en la colonia, pero no es justificación para que agredan a un servidos, solo hacía mi trabajo y fui agredido por dos individuos molestos por no tener agua en sus casas, seguramente mágicamente apareció el agua después de meterme el put…”, expresó.

Por otra parte, el empleado Ángel Domínguez, declaró haber sido agredido en esa misma colonia por un hombre mientras realizaba su trabajo.

“Yo estaba tomando la lectura de un medidor, se me acercó una persona y me dijo que no iba a tomar la lectura, yo seguí en mi labor porque tengo que hacer mi trabajo, al querer abrir la tapa metálica el señor puso el pie y yo todavía tenía mi mano debajo de la tapa, mi reacción fue sacar la mano, no me arrancho mucha piel, pero sí hubo una lesión”, detalló.

Amenazas y agresiones

El trabajador comentó que posteriormente el agresor lo amenazó diciéndole que no lo quería ver en esa colonia.

“Yo me retiré como unas seis casas sin tomar lectura nada más para quitarme de ahí, cuando vi que el señor ya se iba me regresé y le pregunté a unas personas que iban pasando por ahí si lo conocían, me dijeron que no era de la zona, yo desconozco si vive ahí o o que lo hayan querido cubrir”, indicó.

Ángel Domínguez dijo que se comunicó con su jefe inmediato quien le pidió que se retirara de la zona para evitar otro tipo de agresión.

“Es la primera agresión física en lo que va del año, agresiones verbales son casi a diario, años atrás sí había tenido empujones, me sacaban a tres o cuatro casas a empujones, pero no hubo lesiones graves”, recordó.

No obstante, el empleado dijo que no presentará ninguna denuncia ya que desconoce la identidad del hombre que lo agredió, pero sí solicitó mayor protección en su trabajo.

“Uno en el trabajo pide apoyo, yo sé que en varios departamentos existen bonos de riesgo, en su tiempo nosotros lo quisimos solicitar pero nos dijeron que nosotros no corremos riesgo en el departamento que estamos, yo sé que eso no nos va a quitar de golpe, pero es parte de lo que se requiere en el trabajo, apoyo y que estén más al pendiente de uno”, expresó.