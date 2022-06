Jornaleros de SQ denuncian violación a pago de utilidades

SAN QUINTÍN, BC.- Trabajadores del Valle de San Quintín denunciaron violaciones a sus derechos laborales como falta de pago de utilidades y el incumplimiento de otros beneficios como vacaciones pagadas y horas extras.

Abelina Ramírez, secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), aseguró que lo que quieren es denunciar y visibilizar esta situación para que intervenga la autoridad laboral.

“Los trabajadores han parado en varios ranchos, como Rancho Nuevo Produce que es una empresa que pagó muy pocas utilidades, a algunos no les dieron nada y a otros muy poco como increíblemente 40 pesos de utilidades. Son varias violaciones, no sólo las utilidades”, comentó, en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Preocupa a líderes jornaleros de Ensenada órdenes de aprehensión en su contra

Denuncias desde 2015

Recordó que desde 2015 se habían denunciado las violaciones a los derechos laborales de los jornaleros, pero se siguen presentando sin que haya habido respuesta de la autoridad.

Algunas de las empresas que incumplieron con el pago de utilidades este año, son Agrícola Fragaria, que exporta a Estados Unidos para Fresh Pac International; Rancho Nuevo Produce S.A. y Rancho Agrícola Santa Mónica.

El Sindja ha presentado las denuncias correspondientes en las autoridades laborales, instancias locales y federales para que realicen inspecciones extraordinarias donde se verifique que el reparto de utilidades se lleve a cabo conforme a la ley.

Te puede interesar: Se reúne gobernador Bonilla con jornaleros de San Quintín y Tijuana

Realizan paros en cuatro ranchos del Valle

Lorenzo Rodriguez, Secretario de Organización del Sindja, señaló que se han realizado paros en por lo menos cuatro ranchos del Valle, que han sido motivados no sólo por la falta del pago de utilidades, sino porque no se les otorga seguridad social, las empresas no cumplen con el pago de vacaciones y horas extra. Además de que hay malas condiciones en el transporte de los trabajadores.

“En los últimos dos meses hemos estallado paros laborales en los diferentes campos agrícolas de la zona, empezamos con Rancho Santa Mónica donde los trabajadores pararon labores por dos días para exigir un aumento a las cajas cosechadas de fresa en esta zona que ya tenía 10 años la empresa que no había aumentado ni un centavo”, explicó.

Otro de los ranchos donde hubo paros laborales fue Rancho Nuevo Produce, donde se llevó a cabo la legitimación del contrato colectivo.

Te puede interesar: Resultan lesionados 5 jornaleros en accidente

“Aquí se llevaron a cabo un sinfín de violaciones a los derechos laborales de los jornaleros, porque tenía que haber una autoridad presente para que se llevarán a cabo votaciones pero no hubo nadie que pudiera vigilar que realmente fuera transparente este proceso”, comentó.

20 empresas no dieron utilidades

Añadió que el Sindicato detectó unas 20 empresas que no dieron utilidades, entre las 60 que se encuentran establecidas en el Valle de San Quintín.

Hizo un llamado a las autoridades laborales, locales y federales, para que realicen inspecciones en las empresas.

Te puede interesar: ¿Los trabajadores deben pagar impuestos por recibir utilidades? Esto dice la reforma al outsourcing

“Falta interés por parte de la autoridad laboral. Poco se ha podido hacer con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, no hemos visto respuestas contundentes”, comentó.

El Sindja aseguró que el Sindicato Nacional de Trabajadores Obreros de Industria y Asalariados del Campo, Similares y Conexos C.T.M y el Sindicato de Obreros, Campesinos, Cargadores, Operadores de Maquinaria en General Similares y Conexos del Valle de San Quintín controlan los contratos colectivos de las empresas agrícolas en el Valle, los cuales no realizan actividades en beneficio de las y los jornaleros.