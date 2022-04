Preocupa a líderes jornaleros de Ensenada órdenes de aprehensión en su contra

Ensenada, BC.- La Alianza de Organizaciones Por la Justicia Laboral emitió un comunicado en el que informó que a dos de sus miembros se les ha librado una orden de aprehensión, acusando directamente a la Secretaria de Inclusión Social e Igualdad de Género de Baja California, Miriam Cano, sin embargo, la funcionaria manifestó que no tiene nada que ver con el caso.

En el comunicado mencionan que se trata de Bonifacio Martínez y Octavio López, reconocidos por su labor en defensa de los jornaleros e integrantes de las Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social y el Frente Independiente de la Lucha Triqui, a quienes se les ha librado orden de aprehensión por el supuesto delito de despojo con el que pudieran alcanzar una penalidad de hasta diez años de prisión.

En el documento la Alianza de Organizaciones supone que se trata de una fabricación de delitos en contra de los defensores derivado de la denuncia penal que generaron en contra de Miriam Cano Núñez, actual Secretaria de Inclusión Social e Igualdad de Género, por supuestos hechos violentos en contra de la comunidad Triqui en el mes de enero del año en curso.

“En esta potencial fabricación de delito se identifica la posible participación de Salvador Martínez Delgado, Fiscal Regional de San Quintín y Alma Meraz, quienes son identificados por los defensores de San Quintín como personal del círculo cercano a la propia Secretaria Miriam Cano”, refiere el documento.

Cómo ocurrió la detención

En entrevista, Bonifacio Martínez Cruz, presidente del Frente Independiente de la Lucha Triqui y secretario de la Alianza de Organizaciones, narró cómo ocurrió su detención.

“Después de que Miriam Cano quiso ocupar un lugar como indígena, nosotros no estuvimos de acuerdo y usamos el mecanismo por vía legal para que eso no pudiera ser, sin embargo, a través de otros compañeros nos agredieron siendo ella autora intelectual, yo puse una denuncia el 5 de enero por agresión y daños a la propiedad ajena”, relató.

Comentó que posteriormente fue llamado por la Fiscalía Regional con el argumento de darle seguimiento a dicha denuncia, sin embargo, al llegar al lugar fue arrestado.

“Me dijeron que era para darle seguimiento a la denuncia y me detienen sin haberme notificado ni nada, me llevaron con engaños, no conozco mucho de leyes, pero sé que es una violación de derechos, entre jaloneos y estirones y el apoyo de algunos compañeros me soltaron, pero la denuncia sigue y esa es la preocupación y por eso subimos el comunicado”, expresó.

Niega ser dueño de predio

Martínez Cruz aseguró que no tienen ningún predio en su poder ni ha manifestado que es el dueño de algún predio, considerando que la orden de aprehensión en su contra n tiene ningún fundamento.

“El Fiscal me dijo varias veces que fuera a entregar el predio notariado, pero yo no voy a hacer eso porque no tengo el poder de ese predio, no tengo nada que ver en ese asunto”, afirmó.

No obstante, dijo estar seguro que Miriam Cano está involucrada directamente en su detención.

“Tenemos fuentes dentro del mismo gobierno donde nos aseguran que ella es y al final la señora que me está denunciando es muy amiga y cercana de ella”, declaró.

Miriam Cano se defiende

Por su parte, Miriam Cano Núñez, Secretaria de Inclusión Social e Igualdad de Género, manifestó que las acusaciones son mentiras.

“Es completamente desfasado en cuestión de lo que somos como movimiento, como mujer defensora de los derechos humanos y persona que cree abiertamente que la violencia no se combate con violencia, en ninguna de las ocasiones en que he sido señalada y violentada, en ninguna ocasión he levantado una sola denuncia contra quienes me han violentado”, declaró.

Miriam Cano dijo que no estaba enterada de la denuncia en contra de estas personas y consideró que la justicia se va a encargar en caso de que haya un delito.

“Ninguna de las personas que están comentando ahí es de mi círculo cercano, ni el fiscal ni la otra persona que mencionan, si acaso los he visto dos o tres veces en mi vida por cuestiones de gestiones propias de mi trabajo, pero círculo cercano jamás”, aclaró.

Problema añejo

La funcionaria consideró que la inconformidad de ellos viene de un problema añejo al interior de la comunidad Triqui.

“La intención ahí es quedarse con la posesión del Centro Comunitario de la Autoridad Tradicional, existe la autoridad tradicional rotativa que es la que año con año tiene elecciones y hay quienes se ostentan como autoridad tradicional, pero son los líderes eternos que quieren mantener el control de la autoridad y Bonifacio es de los que quiere seguir siendo líder de la comunidad Triqui”, señaló.

Finalmente, Miriam Cano dijo que no piensa interponer una denuncia por las acusaciones que califica como falsas.

“Desde mi punto de vista no se combaten las cosas de esa manera, habrán inventado muchas cosas mías, me denunciaron por violencia política por razón de género, no tengo tiempo para hacer esas cosas, yo tengo un encargo y una responsabilidad muy grande con Marina del Pilar y con mi presidente para ponerme a perder el tiempo en esa situación”, concluyó.