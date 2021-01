Trabajadores agrícolas de San Quintín realizan huelga por falta de pago

Ensenada, BC.-Trabajadores agrícolas de San Quintín se manifestaron en el Rancho San Marcos para exigir el pago de prestaciones, ya que aseguran que se les adeuda varias semanas y no les han pagado el aguinaldo.

Lucila Hernández, vocera del Consejo Regional Ciudadano del Valle de San Quintín, informó que la empresa adeuda tres semanas y media y el aguinaldo a 701 trabajadores agrícolas.

“Sabemos que en el Valle de San Quintín siempre ha habido muchas omisiones, pero como dicen los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, no se puede intervenir si el trabajador no pone una queja, yo creo que los trabajadores se han aguantado mucho tiempo porque se han sentido cómodos trabajando ahí, pero el patrón ha abusado de esa confianza y ya no aguantaron más”, expresó.

Al lugar acudieron funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quienes dialogaron con el propietario de la empresa y lograron algunos acuerdos que posteriormente fueron notificados a los trabajadores.

El propietario manifestó que no contaba con el efectivo para realizar los pagos y se comprometió a efectuar el pago de la semana 51 y de la semana 52 a más tardar a las 15:00 horas del viernes 8 de enero, y el pago de la semana que está corriendo se realizaría el miércoles 13 de enero, con eso los pagos estarían al corriente y después se efectuarían con normalidad.

Los funcionarios de la STPV advirtieron que si el propietario de la empresa no cumple con ese compromiso, será sancionado por cada uno de los 701 trabajadores y se espera que este viernes los jornaleros regresen a sus labores.