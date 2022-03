Jóvenes podrán trabajar en el campo con autorización de sus padres

Ensenada BC.- La presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Nancy Sánchez Arredondo, informó que ante una demanda de las familias jornaleras, hace unos días se aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo, con lo que se permitirá que los jóvenes puedan trabajar nuevamente en el campo.

“A fin de resarcir un error legislativo que se provocó en junio de 2015, justo cuando fue el movimiento de San Quintín, en aquel tiempo fue más fácil eliminar un capítulo de la Ley Federal del Trabajo que normar una actividad y con ese error hicieron una diferencia enorme entre los jóvenes del campo y los jóvenes de la ciudad”, señaló.

La senadora explicó que mientras los jóvenes de la ciudad pueden trabajar en el comercio, la maquila o en cualquier actividad comercial a los 16 años con autorización de sus padres, los jóvenes de las zonas rurales no pueden trabajar en el campo.

Crimen Organizado promueve empleo entre jóvenes

“Del 2015 a la fecha quien promovió el empleo entre los jóvenes del campo desgraciadamente fue el crimen organizado, y nos arrebató a muchos, lo escuchamos de viva voz de los jornaleros, los padres y maestros, ellos nos ayudaron a construir la ley”, expresó.

Sánchez Arredondo detalló que la ley fue aprobada en la cámara de diputados en 2017, posteriormente se aprobó en la Comisión del Trabajo y a petición de los padres de familia se rescata y está por promulgarse.

“Quiero dejar muy claro algo, no queremos niños en el campo, el trabajo infantil el estado mexicano lo protege, no va a haber jamás niños en el campo, pero un joven de 16 años que en sus horarios fuera de la actividad académica y con autorización de sus padres, no tiene por qué haber un trato diferenciado entre los jóvenes el campo y los de la ciudad, tienen el mismo derecho”, declaró.

La senadora explicó que una vez que se promulgue, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Agricultura tendrán que a clasificar las actividades que no sean de riesgo para los jóvenes a través de una norma oficial mexicana que deberá respetarse.