Ayala ha insistido al gobierno federal para terminen obras inconclusas

Ensenada, B.C.- Ante los retrasos que presentan las seis obras de mejoramiento urbano que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Ensenada, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, comentó que no ha dejado de insistir al gobierno federal para que las empresas encargadas las concluyan lo antes posible.

“Todas las semanas hago llamadas pero tampoco nos podemos pelear, hemos tenido la paciencia, porque yo al igual que los ciudadanos, como ensenadense, yo ya quiero que se concluyan las obras, una obra puede ser muy atractiva y muy bonita si se concluye en tiempo y forma, cuando se pasan del tiempo empiezan a causar molestia, inconformidad y desesperación, que es lo que ha pasado con algunas obras federales”, expresó.

Cabe recordar que las obras que están siendo ejecutadas actualmente son: el Parque Revolución, La Plaza Cívica de la Patria, el Ex Mercado Municipal, la Calle Nueva Inglaterra y las Chanchas Gemelas de la Colonia 89 y el Malecón de Playa Hermosa, que es la única que se encuentra detenida debido a problemas de impacto ambiental.

Te puede interesar: Continúa madre la búsqueda de su hija a un año de la desaparición

“Yo siempre sugiero que contraten empresas locales y no una empresa de Monterrey, Guadalajara o México porque es más fácil exigirle o reclamarle a la gente de aquí que a la gente de fuera, esos mandan un representante que no es ni siquiera el dueño “lamentó.

El alcalde aseguró que el gobierno municipal ha estado todas a las semanas comunicándose a la Ciudad de México haciendo presión para que las obras sean concluidas.

Te puede interesar: Deberá Conagua resolver problema de planta Los Encinos

Hay algunos aspectos que no incluían las obras que yo me he metido a solucionarlos para que ya próximamente estemos inaugurando, festejando y disfrutando, ya vienen las vacaciones de verano, el buen clima, ya queremos festivales, y exposiciones, están quedando bien bonitas esas obras, eso sí les digo, van a quedar bien bonitas ahora que queden habilitadas para el disfrute de los ensenadenses” declaró.