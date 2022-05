Autos ‘chocolate’: Se regularizan alrededor de 100 vehículos por día en Ensenada

Ensenada, BC.- Un promedio de 100 autos “chocolate” se están regularizando por día en Ensenada en el Registro Público Vehicular (Repuve), sin embargo, han detectado que una gran cantidad de personas ponen cita y no acuden, informó la titular de Recaudación de Rentas del Estado en Ensenada, Rebeca Mungaray Lagarda,

“Vamos muy bien, mejor de lo esperado, como todos estos proyectos donde hay tanta afluencia y tanta gente que quiere estar dentro, es difícil enfrentarnos al reto, pero vamos bien, estamos sacando un promedio de 100 carros por día, iniciamos el 20 de abril con 35 carros”, mencionó.

La funcionaria dijo que además de las deficiencias que se pueden presentar por el sistema o el internet, otro problema es que mucha gente hace la cita y no acude.

“Como es un sistema federal que nosotros no controlamos, no podemos mover las citas, sin embargo, la gente llegaba no respetando las citas y cuando teníamos chance les dábamos la atención, los sábados empezamos a dedicarlos a todo el rezago, pero yo hago un llamado para que tengan seriedad porque esa cita que desperdician unos, otros están con muchas ganas de tenerla”, expresó.

Falta de documentación

Mungaray Lagarda comentó que también hay personas que llegan a la cita, pero no cuenta con la documentación necesaria para hacer el trámite.

“Todos los carros que estén dentro del requisito de este decreto, que inicien con número, principalmente que la fabricación sea de Estados Unidos, Canadá y México, pedimos un título de propiedad que sea expedido del 18 de octubre del 2021 para atrás, que los carros sean de 2016 para atrás, cuando la gente accedió a pedir su solicitud el sistema te acepta o te rechaza el carro”, indicó.

La recaudadora de rentas explicó que una vez que la persona cuenta con una cita significa que el carro si pasó, por lo que tiene que llevar el título de propiedad original, un comprobante de domicilio, el INE y la licencia vigente.

“No estamos pidiendo la traducción del título de propiedad que es un ahorro muy grande para la gente, todo esto ha sido derivado de que es un decreto presidencial que tiene la intención de ayudar a la gente que tanto exigía el apoyo por no poder adquirir un carro nacional o por no poderlo importar”, agregó.