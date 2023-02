Arribarán 33 cruceros en Ensenada para el próximo marzo

Ensenada, B.C.- Un total de 33 embarcaciones entre ellos de las líneas Carnival, Disney, Royal Caribbean, Norwegian y Princess, llegarán a Ensenada durante el mes de marzo, informó el alcalde Armando Ayala Robles.

El presidente municipal comentó que, de acuerdo a la información proporcionada por autoridades portuarias, durante 28 de los 31 días de marzo hay programados 33 arribos al puerto, por lo que se estima vendrán alrededor de 75 mil 900 pasajeros.

Esperamos, dijo, que las condiciones climáticas del próximo mes permitan a los y las visitantes bajar a recorrer la ciudad y los diferentes puntos turísticos, así como probar el vino nacional y disfrutar la cocina de los distintos restaurantes o carretas urbanas.

Te puede interesar: Industriales piden evitar clausuras a empresas con ventanilla única

Citó que las embarcaciones programadas son Carnival Radiance, Crown Princess, Carnival Miracle, Disney Wonder, Navigator of the Seas, Discovery Princess, Norwegian Bliss y Celebrity Solstice, sin embargo la agenda portuaria está sujeta a cambios.

El munícipe reconoció el liderazgo de Ensenada Cruiseport Village, y reiteró que seguirá trabajando con los dos niveles de gobierno para promover el destino Ensenada en el sector naviero, ya que es un pilar que favorece a todo el sector e impulsa el arribo del turismo carretero.