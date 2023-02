Sentencias

Mientras todo mundo centraba su atención en una Corte de Nueva York, Estados Unidos, donde secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón, era “hundido” por el jurado al declararlo culpable de todos los cargos relacionados con narcotráfico, en la capital sonorense un Juez de Distrito dictaba una sentencia donde declaraba inocente al ex líder pescador de San Felipe,

a quien acusaban de tráfico de totoaba y ser “líder del cártel del mar”.

En el primer caso, los fiscales de Estados Unidos lograron convencer al jurado de doce personas de las declaraciones de todos los delincuentes convertidos en “testigos protegidos”, quienes declararon que había recibido millones y millones de dólares en maletas repletas de dinero para proteger a cárteles del crimen organizado mexicano.

Así que el caso de es un triunfo para la justicia norteamericana, aunque esto debe poner en alerta a ex funcionarios y a funcionarios de que en un futuro, una acusación en su contra solo con testimonios “testigos protegidos”, puede llevarlos al mismo destino del hoy ex Secretario caído en desgracia.

Ahora, del lado mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo (¿todavía?) de no pudo comprobar las acusaciones de tráfico de totoaba y delincuencia organizada en contra de a quien mantuvieron preso desde noviembre de 2020

Un hermano de dijo que a su consanguíneo no pudieron comprobarle los delitos imputados por la FGR. Seguramente como en muchos casos la carpeta de investigación

Peña, García Luna García Luna Sunshine Genaro García Luna, Sunshine Antonio Rodríguez Alejandro Gertz Manero, Rodríguez Peña,

estaba prendida con alfileres y la acusación fue utilizada con fines políticos para quitárselo de encima por unos años.

Se debe recordar también que cuando tenía unos días capturado, el presidente

realizó una de sus visitas de fin de semana a Mexicali, donde quedó fotografiada la imagen del mandatario ignorando completamente a doña

mamá de quien le suplicaba al mandatario a través del vidrio blindado del camionetón, la libertad de su hijo.

De hecho, en las “benditas redes sociales” de inmediato “devoraron” al Presidente al comparar cómo ignoró a la mamá de cuando apenas unos meses antes caminó en Sinaloa hasta el vehículo de la señora madre del

para atender su petición para que éste fuera transferido de una prisión norteamericana a una mexicana.

López Obrador Peña, MARINA EN HOY Sunshine, Sunshine, “Chapo” Guzmán LA AUDIENCIA Motta y Ninel Herrera Conde, Montijo y Raúl Araiza. Omar Landa Cabada Héctor Israel Ceceña Mendoza,

apenas

Sunshine Andrés Manuel María Carolina

Que siempre no fue la audiencia del ex director del FEX en la Sindicatura Municipal ayer martes como se había comentado originalmente, porque ésta fue reprogramada para efectuarse mañana jueves, De hecho, el ex funcionario

tiene en sus manos el citatorio girado por la Sindicatura, donde firma como titular

para que se presente a una de las audiencias a las 9:00 horas y otra a las 10:00 horas del 23 de febrero.

Se debe recordar que una de las investigaciones que realiza el Síndico es la adjudicación directa de un contrato por parte del entonces director del FEX y otro por la queja de vecinos en contra del ex funcionario por un problema con estacionamientos.

Así que mañana seguramente el ex funcionario, quien todavía tiene peso en el Ayuntamiento, entrará en su poderosa Tahoe al estacionamiento del sótano del Palacio Municipal para tratar de pasar desapercibido y sin molestias a las audiencias.

Aunque dicen que el ex funcionario no parece preocupado ante las investigaciones de la Sindicatura Municipal, porque apenas el pasado fin de semana fue visto en la paradisiaca ciudad de Cancún, muy bien acompañado por un par de nenas del mundo de la farándula,

la primera mejor conocida como Ana Bárbara y la segunda como

Altagracia Ugalde Ninel Conde.

Quien ayer sorprendió a la audiencia del canal de las Estrellas es la gobernadora quien apareció en el programa “Hoy, conducido por

Marina del Pilar Ávila Olmeda, Galilea

Y es que la mandataria bajacaliforniana en su visita a Ciudad de México aprovechó para visitar el popular programa matutino con la intención de promover a nivel nacional las maravillas de los siete municipios, porque cada uno tiene lo suyo, desde la Cenicienta del Pacífico como el primer municipio fundado hasta el séptimo municipio, que es San Felipe.