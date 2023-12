Llega el fin de año, doce meses que se fueron muy rápido, les cuento que hace unos días pasé por un área cerca de la avenida Ermita y me trajo muchos recuerdos, ya mis padres tuvieron sus negocios en esa zona de la Mesa y la famosa 5 y 10.

Casi ya no tránsito por esas calles, pero anduve por la zona porque compré unas cosas por Marketplace y al llegar a un alto, me acordé de un negocio llamado Almacenes Romo, que era un almacén de mayoreo y ya no existe, por eso vamos a recordar en esta Columna, algunos comercios que en su momento fueron muy conocidos y con los años desaparecieron. ¿Empezamos?

Otro lugar que desde hace muchos años no existe es la Abarrotera de Tijuana, con su logo de un oso panda, estaba ubicada en la colonia 20 de noviembre y aún sigue el edificio en renta, en las Pinturas Corona y Almacenes Calette, encontrabas todo para pintar tu casa u oficina, en ese terreno muy pronto inaugurarán un centro comercial y edificios de departamentos en el bulevar Agua Caliente.

Casa Tomboulian, tienda vaquera La Ley, La Marquesita, Tiendas Sara, Maxime, Renée, La Bola, El Águila y Avante, eran los lugares favoritos de los tijuanenses para comprar ropa y accesorios, todos ubicados en la Zona Centro de Tijuana.

En esta misma zona, si queríamos comprar un disco de vinil estaba la Discoteca Nacional de la calle Tercera, discos Laurita en la calle Segunda y en Plaza Río abrieron la Do Re Mí, Alta Tensión y Discomanía.

Hablando de esa plaza comercial ¿Se acuerdan de Gallery Plaza? Fue una tienda departamental donde unas chicas hacían una coreografía tipo bastoneras en la escalinata interior, luego cambió a Tienda Más, Saldos Sam, pero no puedo dejar de mencionar Dorians, Shantal, La Marquesita, Multicinemas, el restaurante Dragón Plaza, Penny Land y el Seasons. Que buenos tiempos aquellos…

Tijuana es considerada una ciudad que tiene de los mejores restaurantes del país y viene de décadas pasadas gracias a Bocaccios, La Leña, Mateottis, Flauti Pizza, Pollos del Castillo, Pollos Brasil, Café Ups, Victors, Restaurante La Costa, El Reno, Carnitas Uruapan, todos ya no existen.

En el rubro de diversión también nos pintamos solos hasta la fecha, pero todo es gracias a bares y discotecas muy famosas que dejaron de funcionar como La Oh!, Láser Club, Baby Rock, Zoo’ll, Señor Frogs, Iguana Jalalajarra, Freeday, Mi Barra, Monte Picacho y los más antiguos, San Souci, La Ballena y Cervecería Mexicali.

El Yee, Limón, Mercuni, la Isleña y otros, eran los mercados favoritos por su cercanía, al igual que Farmacias Vida, Botica Sheer y mueblerías como La Metralla, La Malinche, El Campesino y Almacenes del Norte eran lugares concurridos.

Yo sé que faltaron muchos lugares y negocios que existieron en nuestra querida ciudad, pero espero que se hayan acorda - do de alguna etapa de sus vidas, les deseo mucho éxito, salud, paz emocional y econó - mica en este 2004 y Feliz Año, espero me sigan en Instagram como danieldelatorretj y gracias a todos mis amigos que aportaron su granito de arena para esta redacción, hasta el próximo viernes.