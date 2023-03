La de Glenn Burke para Edwin Díaz

Mi aporreado Edwin: No sólo estarás sin lanzar durante toda la temporada 2023, sino que también peligra la confianza que te han demostrado lo Mets.

Creo que es buena confianza el contrato que te firmaron, el cual puede retenerte en Flushing hasta 2028, cobrando un total de nada menos que 121 millones 150 mil dólares.



Para la campaña de este año estás contratado por 18 millones 500 mil, de los cuales los Mets no perderán nada, ya que todos los jugadores del Clásico están asegurados.



No obstante, quiero decirte que nadie en las oficinas de del equipo está contento con tu ridiculez de celebrar una victoria dando saltos de tal magnitud, que te rompiste el tendón en la rótula de la rodilla derecha.



Los Mets no perderán ni un dólar de tus honorarios, pero tú en el bullpén signidficas para ellos mucho más de 18 millones 500 mil dólares por temporada.



¿Por qué y para qué los bigleaguers de hoy día han ensuciado el espectáculo, como ustedes, los de Puerto Rico tiñéndose el cabello de rubio?



Hasta el coach, Ricky Bones, de quien yo cría era un hombre serio, se tiñó la barba. ¿Por qué y para qué, ese pitcher venezolano, llamado Luis García, usa clinejitas muy femeninas, hasta más abajo de los hombros, adornadas con bolitas de colores? Antes uno evitaba, a toda costa, hacer el ridículo. Ahora ustedes tratan de exhibirse todo lo ridículo que pueden ser.



Para mí, el espectáculo hoy día no es de Grande Ligas, sino de hombres, quienes no solo quieren ser niños, sino niños pendejos. Fíjate, yo he sido homosexual siempre declarado públicamente. Lo revelé cuando jugaba con los Dodgers por lo que el mánager Tom LaSorda me botó y fui a dar a Oakland.



Pero un homosexual serio, nada de payasadas. Celebrábamos muy diferente a esos saltotes tuyos. Incluso, fui el inventor de los high five, manera mucho más saludable de celebrar. ¡Ah, bueno! pero nofue que me puse a pensar en cómo crear una manera de expresar lo contento que está uno cuando le va bien en el beisbol, no. Simplemente, Dusty Baker sacó un jonrón importante y yo lo esperaba en home.



En vez de chocarle una mano, como de costumbre, se me ocurrió subir la dos para chocarlas en las alturas. Mi admirado Edwin: Pasado mañana cumplirás tus 29 años.



Pues, ensériate. Ya jugar en el Clásico es una enorme exposición, fíjate lo de José Altuve y su mano derecha el sábado, cuando una recta de Daniel Bard, a 96 millas por hora lo alcanzó; y lo muy golpeado que ha sido el receptor, Salvador Pérez. ¡Cuídense!



Cuídate de ahora en adelante, y cuida también nal beisbol, como deporte, como espectáculo, como profesión… Abrazos de Glenn.



*El autor es periodista y analista de beisbol con más de 70 años de experiencia.