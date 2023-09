Excesos de policías en Rosarito

Caliente, muy caliente está el tema de las extorsiones policiacas y el abuso de poder de la Policía Municipal de Rosarito y es que, al Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la ciudad, Gustavo Torres, le tocó vivirlo y sufrirlo en carne propia.

Torres Ramírez, ha sido un férreo crítico de las prácticas policiales e incluso recientemente emprendió una campaña a través de volanteo para que los turistas y residentes conocieran sus derechos y evitaran caer en la tentación de la “mordida”.

Pero resulta que el pasado viernes se dio cuenta que una grúa concesionada al Ayuntamiento remolcaba un vehículo de un turista americano por supuestamente estar estacionado en línea roja, cuando ésta apenas si era perceptible porque estaba más despintada que las líneas de un burro en la “revu”.

Para pronto grabó con su teléfono y así dejar testimonio del hecho, pero sorpresa, más rápido que veloz se presentaron los agentes policiacos y no solo le impidieron seguir grabando, lo que es ilegal, sino que además lo esposaron y treparon a una patrulla para presentarlo ante el juez cívico. Él se quejó de la injusticia y del uso excesivo de la fuerza pública, lo que ha prendido no solo las alertas, sino el descontento de los empresarios que al parecer, ya se organizan para emprender varias acciones.

Por lo pronto, los representantes de los CCE en el Estado sostuvieron una reunión urgente para determinar los pasos a seguir y acudirán juntos, no se sabe si todos, a presentar la denuncia y reclamar justicia.

Las redes sociales arden con este tema, pues los ciudadanos se preguntan y no sin razón, que si los policías no tienen empacho para detener al representante de los empresarios que al parecer no estaba cometiendo falta alguna ¿qué se pueden esperar ellos si caen a manos de los agentes de Rosarito? En unos días según se comenta, la cúpula empresarial alzará la voz en apoyo a Torres Ramírez, habrá que ver qué hace la autoridad municipal para atender su reclamo.

CHALECO

Durante el arranque del programa “Educando con el Corazón”, que se llevó a cabo en la primaria Abelardo L. Rodríguez en Ensenada, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda estaba dando su mensaje, cuando de repente un niño llamó su atención por traer un chaleco guinda como el que utilizan algunos políticos y militantes del partido Morena.

Marina le dijo que qué bonito chaleco traía y empezó a contar una anécdota de cuando andaba en campaña y fue su cierre en Ensenada.

Mencionó que estaba embarazada, pero se acababa de enterar y el bebé estaba no muy bien aún y se tenía que cuidar mucho, por lo que no podía brincar y tenía que estar quieta, aunque no podía por andar en campaña.

“Entonces yo estaba como que brincaba y no brincaba y este niño andaba con todo, yo lo vi con su mamá tan emocionado, me dio tanto gusto y me llenó el corazón de felicidad que me quité el chaleco y se lo regalé, por eso ahorita que te vi me acordé, y mira que bien te queda”, expresó la Gobernadora para después darle un abrazo al menor.