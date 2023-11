Realizarán primer torneo de baloncesto colegial para hospital infantil Rady

San Diego, California. – El “Rady Children’s Invitational” es un torneo de baloncesto universitario masculino que se celebrará por primera vez en San Diego, este otoño.

Se trata del primer “Invitational”, el cual se celebrará el 23 de noviembre que es también el Día de Acción de Gracias del 2023 en el LionTree Arena del campus de UC San Diego.

Con cuatro programas de baloncesto universitario de élite comprometidos con el “Invitational” hasta 2024, señalaron los organizadores, este torneo navideño promete un fin de semana inolvidable de baloncesto, playas y las mejores ofertas de San Diego.

El primer juego

El campo del 2023 incluye a los Iowa Hawkeyes (Big Ten), los USC Trojans (Pac-12), los Seton Hall Pirates (Big East) y los Oklahoma Sooners (Big 12).

Te puede interesar: El desfile ''Christmas Fantasy'' regresa a Disneyland Park

El primer juego será Oklahoma versus Iowa a las 12:00 horas, seguido por Seton Hall versus USC a las 14:30 horas, y basado en los resultados de esos partidos, se tendrán otros dos juegos al día siguiente a las 12:30 y las 15:00 horas, todos en LionTree Arena en la cuadra 9730 Hopkins Drive en San Diego.

El costo de los boletos inicia desde 35 dólares y llegan hasta 210 dólares cada uno, todos con 5 dólares incluidos que serán destinados para la fundación del hospital infantil Rady, de acuerdo al sitio web del evento.

Te puede interesar: Rhiannon Giddens and the Silkroad Ensemble in San Diego: Unity Through Music

Para más información sobre el campeonato y para comprar boletos, se puede visitar el sitio web de https://radychildrensinvitational.com/.