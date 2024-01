Monster Jam llega al Snapdragon Stadium de San Diego

San Diego, California.-Los fanáticos de los deportes de motor de San Diego estarán al borde de sus asientos mientras los mejores pilotos del mundo muestran acrobacias únicas sobre el aire.

Monster Jam conduce sus motores al Snapdragon Stadium este próximo 13, 14, 27 y 28 de enero con los campeones del mundo y sus camiones monstruo de 12 mil libras que destrozan, literal, la tierra con sus competencias abiertas de velocidad y habilidad.

Te puede interesar: Llega Monster Jam en enero a SD

La diversión comienza en la experiencia para fanáticos de Monster Jam Pit Party que se lleva a cabo cada sábado y domingo antes del evento.

Actividades para todos

Los asistentes pueden ver los enormes camiones de cerca, conocer a sus conductores y equipos favoritos, obtener autógrafos y tomar fotografías.

Te puede interesar: Exhibición sobre Nueva York abre en Museo de Arte Contemporáneo de San Diego este fin de semana

Las actividades incluyen el área de juegos Sand Box, toboganes inflables, circuito de camiones de control remoto Spin Master, estación para colorear y tatuajes temporales, y sesiones fotográficas, incluida la posibilidad de tomar una foto con el trofeo de la Serie.

Esta experiencia llena de diversión es el único lugar que permite a las personas tener acceso cercano a los equipos de Monster Jam y obtener una visión privilegiada de cómo se construyen estos camiones para resistir a la competencia.

Te puede interesar: The old globe anuncia onceavo Festival anual Powers New Voices

Foto: Cortesía

Monster Jam

Dónde: Snap Dragon Stadium

Costo: 25 a 120 dólares

Fechas y horarios:

Sábado 13 y 27

Horario: 19:00 horas

Previo: 14:30 a 17:30 horas

Domingo 14 y 28

Horario: 15:00 horas

Previo: 11:30 a 13:30 horas