The old globe anuncia onceavo Festival anual Powers New Voices

Tijuana BC.- The Old Globe, ubicado en San Diego, California anunció que presentará el onceavo Festival anual Powers New Voices, un evento de tres días de lecturas de diez nuevas obras estadounidenses de dramaturgos emergentes y galardonados que escriben para el teatro estadounidense actual.

En este se incluyen nuevas obras de residentes del condado, en el festival gratuito que comienza el 12 de enero de 2024 y cierra el 14 de enero en el Sheryl and Harvey White Theatre, parte del Globe's Conrad Prebys Theatre Center.

Este evento “Celebrating Community Voices” es una velada de obras breves creadas por dramaturgos de San Diego a través de los programas de participación artística del Globe Community Voices y coLAB, está programada para el 12 de enero de 2024.

La velada

La velada contará con lecturas de seis obras de diez minutos de los artistas locales MG Green, Marie Vasari Hislop, Eliza Hugee, Sra. JHawk, Brian T. Josten y Ric Scales.

La primera de cuatro lecturas completas de nuevas obras de teatro estadounidenses continúa el 13 de enero con Emerson Loses Her “Miand” de Laura Winters.