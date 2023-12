Exhibición sobre Nueva York abre en Museo de Arte Contemporáneo de San Diego este fin de semana

San Diego, California. – La exhibición de Berenice Abbott llamada “Nueva York cambiante” se podrá ver en el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego a partir de este fin de semana, y hasta el 16 de junio del 2024.

A los visitantes de este museo ubicado en el Parque Balboa, se les invita que recorran esta exhibición donde podrán experimentar el proyecto monumental de fotografía que captura la rápida transformación de la ciudad de Nueva York en la década de 1930.

Cuando la artista estadounidense, Berenice Abbott, regresó a Estados Unidos en 1929 tras un viaje de ocho años a Europa, ella observó su hogar con una apreciación fresca y con la convicción de capturar lo que ella llamó ‘el espíritu de la metrópolis’”, señalaron los líderes del Museo de Arte Contemporáneo de San Diego.

La serie incluye más de 300 fotografías en blanco y negro con un rango de objetos como rascacielos modernos, bahías, carreteras, cuadras, vecindarios, edificios comerciales, y señalamientos pintados a mano, que capturan la esencia de un tiempo y lugar específico.

La exhibición

De acuerdo a los expertos del arte, la firme visión de Abbott para este proyecto sin precedentes fue financiada por el Proyecto de Arte Federal, una parte de la Administración del Progreso del Trabajo (WPA, por sus siglas en inglés) durante la Gran Depresión de Estados Unidos.

“Sus fotografías cambiaron el curso de la fotografía en el siglo XX y son un recordatorio de la emoción y la alegría que se enciende al ver el mundo de nuevo”, agregaron los líderes del Museo de Arte Contemporáneo de San Diego.

La exhibición estará disponible del 16 de diciembre del 2023 al 16 de junio del 2024.

Para más información sobre esta exposición o sobre el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, se puede visitar el sitio web de https://www.sdmart.org/exhibition/berenice-abbott-changing-new-york/.