Jungle Bells y Wild Holidays llegan al San Diego Zoo

San Diego, California.- “Jungle Bells” y “Wild Holidays” son parte de las festividades navideñas que ofrece el San Diego Zoo y el Safari Park.

Ambos eventos deleitarán a los visitantes con vistas de la increíble vida silvestre, luces centelleantes, entretenidas presentaciones en vivo, música navideña y más.

El “Jungle Bells” incluye ver de cerca a reptiles, lémures, babuinos y renos así como el espectáculo “Aurora”, una experiencia audiovisual que entrelaza proyecciones 3D así como música y luces en una actuación espectacular.

Show de “Aurora boreal”

Los simpáticos y místicos espíritus de viento, agua y hielo comparten sus historias, así como el poder de la naturaleza contenido en sus orbes místicos. Cuando la actuación llega a una hermosa conclusión dramática, aparece la “Aurora boreal”, este show se lleva a cabo dos veces por noche, excepto el 24 de diciembre.

Además de “Aurora”, el evento Jungle Bells está lleno de experiencias con temas de animales del Dr. Zoolittle de "Twas the Night Before Christmas", el bosque “Northern Frontier Holiday Forest” resplandeciente con árboles especialmente decorados e iluminados, y el árbol ‘toog tree’ in Front Street, que no solo se ilumina, sino que parece cobrar vida "bailando" al ritmo de música navideña.

En el Safari Park el “Wild Holidays” se pueden recorrer los senderos en una expedición que los lleva a lugares que brillan y que están llenos de alegría navideña.

Noche de festividades

Personajes fantasiosos, entretenimiento musical, cuentos de libros y delicias culinarias completan la noche de las festividades.

.Y una visita al Safari Park no estaría completa sin un recorrido a bordo del “África Tram’” para ver una fauna extraordinaria que incluye rinocerontes y jirafas.

Para saber

El Jungle Bells y Wild Holidays se presentará desde el 10 de diciembre hasta el 2 de enero de 2022.

El SD Zoo y Safari Park están abiertos de 9:00 a 20:00 horas

Ambas actividades son gratuitas con la compra de un boleto de acceso Estacionamiento gratuito