Invitan a feria del trabajo del Ayuntamiento de San Diego

San Diego, California. – Desde ingenieros hasta contadores, camioneros y líderes de recreación, la ciudad de San Diego tiene cientos de puestos vacantes desde el nivel inicial hasta la gerencia superior en una variedad de campos.

Y las autoridades del Ayuntamiento de San Diego, señalaron que cualquier persona en busca de un nuevo trabajo, una pasantía remunerada o un puesto de voluntario, está invitado al parque Balboa, para una feria de empleo que se realizará este 22 de marzo, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Actualmente, la Ciudad de San Diego tiene más de 2 mil puestos de trabajo disponibles en más de 30 departamentos, incluidos Policía, Bomberos, Parques y Recreación, Transporte, Biblioteca, Servicios Ambientales, Finanzas y más, confirmaron las autoridades del ayuntamiento.

Se alienta a los solicitantes a llevar varias copias de sus currículums, y asistir preparados para una posible entrevista en el sitio.

También habrá mucho estacionamiento disponible en el lugar y la feria de empleo continuará, llueva o truene, recalcaron las autoridades de la Ciudad de San Diego.

De acuerdo a la información del ayuntamiento, como uno de los mayores empleadores de la región, esta ciudad ofrece beneficios competitivos, planes de jubilación y oportunidades de capacitación y avance profesional.

Desde que me convertí en alcalde, me he centrado en hacer que los salarios y los beneficios sean más competitivos para nuestra fuerza laboral de la ciudad para que podamos atraer y retener empleados talentosos”, dijo el alcalde de San Diego, Todd Gloria, por medio de un comunicado de prensa.