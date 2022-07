El mundo de ‘The Walking Dead’ invadirá San Diego Comic Con

San Diego, California.- Los fanáticos del mundo de “Walking Dead” podrán revivir los momentos y personajes más icónicos de las pasadas 11 temporadas de esta serie de televisión, a través de una activación especial fuera del Centro de Convenciones de San Diego, en el marco del San Diego Comic Con.

La activación estará ubicada en el Hotel Hilton en Gaslamp entre la 4ta Avenida y la calle L, justo al frente del Centro de Convenciones de San Diego, este próximo 22 de julio a partir de las 19:30 horas.

En este sitio, los fanáticos disfrutarán de una variedad de experiencias exclusivas, diseñadas específicamente para San Diego Comic Con, que incluyen una colección de piezas de la serie, accesorios y artefactos de todas las temporadas, mostrando el arte y la artesanía de la serie, y ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de capturar fotos y videos entre sus elementos favoritos de la serie.

Momentos memorables de “The Walking Dead”

El contenido de video personalizado también destacará momentos memorables de “The Walking Dead”, e incluirá mensajes especiales del elenco y el equipo, en honor a esta innovadora serie de televisión.

La cadena de televisión AMC distribuirá prendedores de esmalte de diseño personalizado de “The Walking Dead”, que representan imágenes icónicas de las 11 temporadas del programa, además de un prendedor de diseño adicional que conmemora la celebración de fanáticos de “The Walking Dead”.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de elegir entre cuatro camisetas diseñadas a medida en honor a la serie, disponibles exclusivamente esa noche.

Los visitantes podrán transformarse en muertos vivientes

Incluso los visitantes podrán transformarse en muertos vivientes después de visitar una estación de maquillaje para caminantes inspirada en “The Walking Dead”.

Y hasta se podrá disfrutar de los sabores de helado “Taste of Tradition” de Commonwealth, junto con bebidas y alimentos temáticos, así cómo se podrá participar en una lotería inspirada en la Commonwealth para obsequios adicionales.

AMC anunció que se tendrán boletos para este evento, pero hasta este momento, no se ha revelado si tendrán algún costo o dónde se podrán adquirir.

El electo principal de “The Walking Dead” y sus nuevas series dentro de este mundo, cómo “Queer for Fear” y “Tales of the Walking Dead” estarán presentes en los paneles de San Diego Comic Con, la convención de artes y cómics que regresará a la región del 21 al 24 de julio en el Centro de Convenciones de San Diego.