Set de la cinta 'Nope' será la nueva atracción en Universal Studios

San Diego, California.- El set original de "Jupiter’s Claim" del filme de terror de Jordan Peele, ‘Nope’, será una nueva atracción en Universal Studios Hollywood a partir del viernes 22 de julio, junto con el estreno en cines este verano.

Este proyecto formará parte permanente del Studio Tour, el cual marca la primera vez que una atracción se abre el mismo día que el estreno de una película.

Además se llevará a cabo en el backlot de Universal Studios junto con una serie de otros escenarios de películas icónicas que incluyen “War of the Worlds” de Steven Spielberg, la infame casa Psycho del filme “Psycho” de Alfred Hitchcock y el Courthouse Square de la película “Back to the Future” de Robert Zemeckis.

La historia de "Jupiter's Claim''

"Jupiter's Claim'', se basa en la historia y la estética recatadas de la fiebre del oro de California.

El Studio Tour es famoso por llevar a los visitantes tras bambalinas de un auténtico estudio de producción de cine y televisión.