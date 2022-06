Universal Studios Hollywood extiende la celebración del 4 de julio

Tijuana BC.- Las festividades del Día de la Independencia en los Universal Studios Hollywood inician desde el sábado 2 de julio para culminar el lunes 4.

El parque incluye exhibiciones de fuegos artificiales todas las noches, además de presentaciones de música en vivo, decoración temática especial y más, todo incluido en el precio de la entrada al lugar.

Desde el momento en que los visitantes entran al parque caminando por la icónica alfombra roja, se sumergirán en las festividades del 4 de julio, desde la decoración temática hasta los sonidos de la banda ‘Fife and drum’.

Fuegos artificiales

Luego, a partir de las 21:00 horas una exhibición de fuegos artificiales cruzará el cielo, sincronizada con una partitura de música con temas de Universal y melodías patrióticas favoritas desde dos áreas dentro del parque temático.

Universal Studios Hollywood continúa brindando entretenimiento con atracciones taquilleras únicas en su tipo como la de Jurassic World The Ride o The Secret Life of Pets: Off the Leash.

Además de la diversión del verano, los visitantes pueden deleitarse con el popular regreso

De “The Nighttime Lights at Hogwarts Castle” que presenta una increíble experiencia de proyección de luz, mientras disfrutan de la tierra mágica, Harry Potter.