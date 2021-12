Disneyland cobrará extra por subir a atracción

San Diego, California.- Respire hondo, que este monto es solo para agilizar la demanda de tres de sus atracciones estrellas como “Star Wars: Rise of the Resistance”, “Radiator Springs Racers” y “WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure”.

Los parques Disneyland Resort y Disney California Adventure en Anaheim, California estrenaron el pasado 8 de diciembre este nuevo servicio llamado “Disney Genie”.

Genie, la aplicación de Disneyland

Éste se encuentra dentro de la aplicación de Disneyland, que es totalmente gratuita, la cual creará un itinerario personalizado con recomendaciones de atracciones y qué comer en base a gustos y preferencias.

Es una especie de brújula que guiará el orden en el que se debe recorrer el parque, con tiempos reales de las filas y otro estimado para moverse en la zona.

Una vez activado el boleto de entrada al parque, el servicio se pondrá en marcha para poder disfrutarlo.

Qué se cobra extra

El servicio de Disney Genie Plus es el que tiene un costo adicional de 20 dólares por boleto, por día, y con el cual se podrá hacer reservaciones para entrar a atracciones clásicas con la fila Lightning Lane, (antes Fast Pass) la cual ahorrará tiempo de espera para entrar a ciertas atracciones.

Por esa misma cantidad, incluye descargas ilimitadas de Disney PhotoPass, es decir, todas las fotos que sean tomadas por personal del parque, van incluidas.

Lo que no viene incluido, y por eso se llama “A la carta” son “Star Wars: Rise of the Resistance” que desde su apertura solo manejaba línea virtual, mientras que “WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure” también lo hacía, pero adicional se podía hacer fila normal.

“Radiator Springs Racers”

Y “Radiator Springs Racers” que manejaba el Fast Pass o línea normal, pero nunca ha dejado de tener tanta demanda desde su apertura hace nueve años.

Por estos tres se debe pagar si no desea hacer la fila habitual, 20 dólares por el de Star Wars y 7 dólares por cada uno de los otros dos.

Ojo, no será obligatorio pagar extra por subir a ninguna de las atracciones dentro de los parques, las filas seguirán normal, no se preocupe, solo si su deseo es ahorrarse este proceso, entonces se hace el pago y disfruta pues de la lámpara maravillosa de Genie.

Para saber

A partir de 104 dólares boleto por día, para un parque

Dependiendo el día a escoger, el boleto tendría un costo de 159 dólares por un solo parque

Costo para ambos parques desde 164 a 219 dólares según el calendario

Genius Plus costo de 20 dólares, incluye fotos ilimitadas, pase rápido atracciones seleccionadas

Lightning Lane “A la carta”: Star Wars: Rise of the Resistance, 20 dólares, y 7 dólares por Radiator Springs Racers y WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure.