Disney California Adventure celebrará el Año Nuevo Lunar

San Diego, California.- El Año Nuevo Lunar en Disney California Adventure es una celebración alegre que conmemora las tradiciones de las culturas china, coreana y vietnamita.

Del 21 de enero al 13 de febrero del 2022, el parque ubicado en Anaheim, California ofrecerá actividades especiales, delicias culinarias y más sorpresas para sus visitantes.

La "Procesión del Año Nuevo Lunar de Mulán" regresará con docenas de artistas del desfile que honran a la familia, la amistad y el potencial de un año nuevo lleno de fortuna.

2022, año del tigre

En el 2022 se le dedica al Año del Tigre y el personaje Tigger, se unirá a la diversión, junto con los queridos personajes de Disney, incluidos Mulán y Mushu, así como Mickey y Minnie Mouse junto a los Tres Cerditos.

Además de esos festejos, Raya de la película de Walt Disney Animation Studios, "Raya and the Last Dragon" aparecerá por primera vez en Disneyland Resort durante la celebración.