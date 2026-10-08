Patrulla Fronteriza impide cruce marítimo de 13 personas en Imperial Beach

Patrulla Fronteriza detectó a 13 personas nadando hacia EU cerca de Imperial Beach y las hizo regresar a México. Foto: Archivo

Un dron de la Guardia Costera detectó en dos momentos a grupos de nadadores que intentaban avanzar hacia Estados Unidos; las 13 personas regresaron a México sin incidentes.

Tijuana BC.- La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y la Guardia Costera impidieron un intento de cruce marítimo de 13 personas cerca de Imperial Beach, luego de que fueran detectadas mientras nadaban hacia el norte, en dirección a Estados Unidos.

El incidente ocurrió el domingo por la noche. De acuerdo con el Sector San Diego de la Patrulla Fronteriza, un equipo de drones de la Guardia Costera detectó a las 8:40 p. m. a nueve personas que nadaban hacia el norte y habían cruzado la frontera marítima internacional.

Después de que el dron las detectó e iluminó, las nueve personas cambiaron de dirección y regresaron hacia México. Minutos después, el personal de la Guardia Costera detectó a otras cuatro personas nadando en la misma zona y también con dirección hacia Estados Unidos.

Te puede interesar: CBP incauta 262 libras de cocaína ocultas en un autobús en San Ysidro

¿Qué pasó con las 13 personas que intentaron cruzar por mar?

Las cuatro personas también cambiaron de dirección después de ser detectadas y comenzaron a nadar nuevamente hacia México.

Para las 9:22 p. m., las 13 personas habían regresado a México sin incidentes, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estadounidenses.

El operativo se realizó después de las lluvias registradas en la región, condiciones que, según la Patrulla Fronteriza y la Guardia Costera, pueden incrementar los riesgos para quienes intentan realizar un cruce marítimo.

¿Qué riesgos existen al cruzar nadando hacia Estados Unidos?

Las autoridades advirtieron que intentar atravesar la frontera marítima nadando puede exponer a las personas a agua fría, fuertes corrientes, aguas contaminadas, agotamiento y ahogamiento, entre otros peligros potencialmente mortales.

Justin M. De La Torre, agente jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego, señaló que los cruces marítimos representan un riesgo para la vida y destacó la coordinación entre las dos agencias durante el incidente.

“Los cruces marítimos ilegales son extremadamente peligrosos y ponen vidas en riesgo”, afirmó.

De La Torre llamó a las personas que buscan ingresar a Estados Unidos a no intentar realizar este tipo de cruces y a utilizar las vías legales para entrar al país.

Patrulla Fronteriza mantendrá vigilancia en la frontera

El Sector San Diego de la Patrulla Fronteriza señaló que continuará trabajando con la Guardia Costera y otras agencias para detectar y disuadir cruces marítimos no autorizados.

Las autoridades estadounidenses indicaron que mantendrán personal y recursos en distintos puntos para prevenir cruces ilegales y otras actividades de contrabando.

También pidieron reportar actividades sospechosas al Sector San Diego de la Patrulla Fronteriza en el número 619-498-9900.