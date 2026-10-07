CBP incauta 262 libras de cocaína ocultas en un autobús en San Ysidro

Agentes de CBP localizaron 110 paquetes de cocaína ocultos en el depósito de combustible de un autobús en San Ysidro. Foto: Cortesía

El cargamento, valuado en unos 5 millones de dólares, fue localizado en un compartimento no original dentro del depósito de combustible de un autobús comercial.

Tijuana BC.- Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) incautaron 262.21 libras de cocaína, equivalentes a casi 119 kilos, que se encontraban ocultas dentro del depósito de combustible de un autobús comercial en el Puerto de Entrada de San Ysidro.

De acuerdo con CBP, el aseguramiento ocurrió el 22 de septiembre, cuando agentes remitieron a una inspección secundaria a un ciudadano mexicano que conducía un autobús comercial MCI Dina modelo 2004, después de solicitar su ingreso a Estados Unidos.

El cargamento estaba distribuido en 110 paquetes ocultos dentro de un compartimento que no formaba parte de la estructura original del depósito de combustible.

Te puede interesar: Activistas inician búsqueda masiva de migrantes en el desierto fronterizo de Baja California, Sonora y Texas

¿Cómo detectaron la cocaína en el autobús?

Durante la inspección secundaria, un sistema de inspección no intrusivo detectó anomalías en el depósito de combustible del autobús.

Posteriormente, un equipo canino de CBP alertó a los agentes sobre la misma zona, por lo que se utilizaron herramientas adicionales para examinar el depósito.

La revisión permitió detectar indicios de manipulación y localizar un compartimento que no correspondía a la estructura original de fábrica del vehículo.

Al inspeccionarlo, los agentes encontraron los 110 paquetes que contenían las 262.21 libras de cocaína, cuyo valor estimado fue de aproximadamente 5 millones de dólares.

Conductor enfrenta proceso por importación de narcóticos

El conductor del autobús enfrenta un proceso judicial por importación de narcóticos, informó CBP.

La dependencia también señaló que su visa fue cancelada, por lo que no podrá ingresar nuevamente a Estados Unidos en el futuro.

Mariza Marín, directora del Puerto de Entrada de San Ysidro, destacó que la detección fue posible mediante la combinación de tecnología de inspección no intrusiva, equipos caninos y la experiencia de los agentes.

La funcionaria señaló que el aseguramiento refleja el trabajo de vigilancia realizado en el puerto fronterizo para impedir el ingreso de narcóticos a Estados Unidos.