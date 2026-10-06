Pases médicos: sector salud ve viable depuración y pide invertir recursos en turismo

El sector médico pidió destinar parte de los recursos de los pases médicos a fortalecer el turismo de salud en Tijuana. Foto: Cortesía

El Baja Health Cluster consideró positivo reducir el acceso a quienes no cumplen los requisitos y propuso destinar parte de los recursos a infraestructura, señalética y seguridad para pacientes extranjeros.

Tijuana BC.- El sector médico consideró viable continuar con la depuración de los pases médicos para reducir el acceso de personas que no cumplen con los requisitos, pero planteó que los recursos generados por este programa tengan un destino más específico hacia el turismo de salud.

Fabián Walters Arballo, presidente del Baja Health Cluster, explicó que pacientes han reportado tiempos de cruce favorables mediante esta modalidad, mientras que las principales demoras actualmente se concentran en los carriles cercanos a los cruces fronterizos.

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¿Qué proponen hacer con los recursos de los pases médicos?

Walters Arballo señaló que uno de los principales pendientes es definir un destino específico para los recursos generados por los pases médicos, particularmente para acciones relacionadas con el turismo médico.

Explicó que actualmente estos recursos son canalizados a Fondos Tijuana, desde donde se distribuyen para distintos proyectos, aunque el sector médico busca que una parte tenga un mayor impacto en esta actividad.

Entre las propuestas se encuentra destinar recursos a promoción, infraestructura y mejoramiento de servicios relacionados con el turismo de salud, además de desarrollar proyectos que mejoren la experiencia de los pacientes extranjeros.

Plantean crear un fondo para turismo médico

El representante del sector médico planteó que los recursos podrían convertirse en un fondo revolvente destinado al turismo médico, con acciones específicas para atender las necesidades de quienes llegan a Tijuana para recibir atención médica.

Entre los proyectos mencionó infraestructura, señalética y la creación de una policía turística especializada en atender visitantes, con el objetivo de facilitar la movilidad y mejorar las condiciones para los pacientes extranjeros.

Consideró que estos elementos permitirían mejorar la experiencia de los pacientes desde su llegada a Tijuana hasta su regreso a Estados Unidos, independientemente de la atención médica que reciban durante su estancia.

Cruce fronterizo influye en decisión de pacientes

Walters Arballo señaló que la movilidad fronteriza se encuentra entre los principales factores que toman en cuenta los pacientes al elegir Tijuana para recibir atención médica, junto con el precio y la calidad de los servicios.

Añadió que la seguridad y la experiencia que tienen los visitantes durante su estancia también influyen en su decisión, por lo que consideró necesario fortalecer estos aspectos para impulsar el turismo de salud en la ciudad.