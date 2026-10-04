Reducirán 20% los pases de cruce ágil para agilizar cruces fronterizos en Tijuana

Sedeti contempla reducir la cantidad de pases de cruce ágil ante las filas registradas durante algunos fines de semana. Foto: Archivo

Sedeti contempla disminuir de 60 mil a 48 mil los pases mensuales ante las filas de hasta dos horas registradas durante algunos fines de semana en los carriles ágiles.

Tijuana BC.- La Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti) contempla reducir 20% la cantidad de pases de cruce ágil, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular en los accesos fronterizos.

El titular de Sedeti, Pedro Montejo Peterson, explicó que actualmente se entregan alrededor de 60 mil pases mensuales, por lo que, de concretarse la reducción, la cantidad disminuiría a aproximadamente 48 mil.

La medida responde a los tiempos de espera registrados en los carriles ágiles, donde durante algunos fines de semana se han formado filas de hasta dos horas.

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¿Cuántos pases de cruce ágil se entregan actualmente?

Montejo Peterson señaló que, aunque las esperas en estos carriles pueden ser menores a las de los cruces regulares, los tiempos registrados todavía representan una espera considerable para quienes pagan por utilizar este beneficio.

Actualmente, el esquema contempla alrededor de 900 empresas médicas, 350 estudiantes, 100 usuarios transfronterizos y cerca de 100 empresas relacionadas con turismo y negocios.

El funcionario recordó que el programa comenzó con aproximadamente 2 mil 300 pases, pero actualmente la cantidad se encuentra por debajo de mil 500 debido a los controles implementados.

¿Para qué se utilizan los pases de cruce ágil?

Además de los usuarios registrados en el programa, los pases también se utilizan como cortesías durante eventos como El Buen Fin, conciertos y partidos de Los Toros, así como mediante programas especiales dirigidos a restaurantes y comercios.

Montejo Peterson indicó que también trabajan en una aplicación gratuita que permitirá consultar las condiciones de los cruces y elegir alternativas cuando se presenten congestionamientos en determinados accesos fronterizos.

Buscan aprovechar mejor el carril ágil de Otay

La Sedeti también busca otorgar mayor flexibilidad a los pases, de manera que puedan utilizarse posteriormente cuando el usuario no los emplee el día originalmente previsto.

El funcionario destacó que el cruce de Otay cuenta con un carril ágil que frecuentemente registra menor demanda, por lo que se busca informar a los usuarios para distribuir mejor el flujo vehicular hacia los distintos accesos fronterizos.