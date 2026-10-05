Pensionados denuncian falta de medicinas y largas esperas para consultas en Issstecali El Mirador

Pensionados se manifestaron afuera del Issstecali de El Mirador para denunciar carencias en la atención médica. Foto: Khennia Reyes

Ex trabajadores del Ayuntamiento de Tijuana y la Cespt se manifestaron afuera de la institución para exigir atención a las carencias y conocer si existe un adeudo de cuotas por parte del Ayuntamiento.

Tijuana BC.- Decenas de ex trabajadores pensionados del Ayuntamiento de Tijuana denunciaron falta de medicamentos y largas esperas para recibir consultas de especialidad en las instalaciones del Issstecali de El Mirador.

Los pensionados decidieron manifestarse afuera de la institución debido a que, señalaron, no se sienten respaldados por el sindicato oficial del Ayuntamiento de Tijuana.

El líder de los pensionados, Rubén Urzoa, indicó que la protesta se mantendrá hasta llamar la atención de las autoridades del Issstecali y obtener una respuesta a las demandas planteadas.

Te puede interesar: Burgueño destaca seguridad, obras y servicios en su Segundo Informe

Pensionado espera hasta 2027 por rehabilitación

Durante la manifestación, Fernando Ramírez, jubilado de la Cespt, expuso su caso ante la falta de atención oportuna.

Ramírez presenta una lesión en el hombro y señaló que su cita para rehabilitación fue programada hasta febrero de 2027, por lo que existe preocupación entre los pensionados por el tiempo que deberá esperar para recibir este tratamiento.

El caso fue presentado como ejemplo de las dificultades que, de acuerdo con los manifestantes, enfrentan los derechohabientes para acceder a consultas y servicios de especialidad.

Piden aclarar pagos al Issstecali

Durante la protesta también exigieron al Ayuntamiento de Tijuana presentar un informe sobre el pago de las cuotas correspondientes al Issstecali.

Los pensionados señalaron que existe la sospecha de un posible adeudo por parte del Ayuntamiento y pidieron conocer si esta situación tiene alguna relación con las insuficiencias que, aseguran, actualmente enfrenta la institución.