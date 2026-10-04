Burgueño destaca seguridad, obras y servicios en su Segundo Informe

La presentación del Segundo Informe de Gobierno del presidente municipal, Ismael Burgueño, se llevó a cabo la tarde del domingo 4 de octubre en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros. Foto: Cortesía / Border Zoom

El alcalde Ismael Burgueño presentó su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó resultados en seguridad, infraestructura, servicios públicos, movilidad y bienestar social.

Tijuana, B.C.- El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, presentó su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó avances en materia de recolección de basura, seguridad, infraestructura y servicios públicos.

El evento contó con la presencia de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien se entregó el libro que contiene el Segundo Informe de Gobierno. También estuvieron presentes servidores públicos, autoridades gubernamentales y representantes de la comunidad.

El acto se llevó a cabo la tarde del domingo 4 de octubre en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros.

Como parte de su discurso, agradeció la coordinación existente entre los tres órdenes de gobierno y destacó la participación de Tijuana en proyectos estratégicos como el viaducto elevado, el saneamiento del río Tijuana, la expansión de la Universidad Rosario Castellanos (UNRC) y la planta desaladora en Playas de Rosarito.

Estas magnas obras demuestran que cuando se trabaja en sintonía, los resultados se multiplican en beneficio de la gente”

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Salud y atención comunitaria

En materia de salud, informó que 102 mil personas cuentan con la credencial “Tijuana Saludable”, mediante la cual tienen acceso a servicios gratuitos en ocho unidades preventivas.

También señaló que, durante el segundo año de administración, se realizaron 136 “Jornadas del Pueblo”, mediante las cuales, dijo, más de 175 mil personas recibieron programas, apoyos y servicios directamente en sus comunidades.

Servicios públicos e infraestructura

En materia de servicios públicos, destacó que las 343 rutas de recolección de basura alcanzaron una cobertura del 98 por ciento. Además, se recolectaron más de 29 mil metros cúbicos de residuos pesados y se realizaron acciones de limpieza y recuperación de vialidades.

En infraestructura urbana, informó sobre la rehabilitación de 651 mil metros cuadrados de vialidades con material asfáltico, así como el reencarpetado de otros 340 mil metros cuadrados.

Asimismo, puntualizó que, a través del Ramo 33, se ejecutaron 86 obras de infraestructura social, con una inversión histórica de 323 millones 88 mil pesos. Los trabajos incluyeron la construcción y rehabilitación de espacios públicos, banquetas, escalinatas, drenaje, pavimentación y mejoras en escuelas.

En materia de movilidad y seguridad para las comunidades, informó que actualmente existen 42 Senderos Seguros en zonas estudiantiles y de alta demanda ciudadana.

También se reforzó el sistema de alumbrado público con la instalación de más de 20 mil 500 luminarias LED en las nueve delegaciones, además de 2 mil 808 luminarias a lo largo de 34 bulevares principales.

Desarrollo económico y apoyo al emprendimiento

A través de los programas “Impulso al Autoempleo”, “Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa” y “Emprende tu Futuro”, se otorgaron 3 mil 604 créditos a emprendedoras y emprendedores.

Asimismo, se fortaleció el fideicomiso “Fondos Tijuana”, con la incorporación de proyectos estratégicos orientados al desarrollo de los pueblos originarios, el deporte y otros sectores.

En materia económica, indicó que Tijuana fue el primer municipio del país en incorporarse al Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica, en coordinación con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México).

Como parte de estas acciones, la Sindicatura Procuradora instaló un kiosco digital en la Zona Centro para recibir denuncias por presunto abuso de autoridad, extorsión y otras irregularidades cometidas por servidores públicos.

Cruces fronterizos y movilidad

En materia de movilidad fronteriza, destacó los acuerdos alcanzados mediante reuniones de trabajo y la coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Como resultado, se implementaron modificaciones en la operación de la garita de San Ysidro, con el propósito de mejorar la distribución del tránsito y reducir la carga vehicular en la Zona Río.

Asimismo, resaltó las acciones emprendidas para agilizar los cruces internacionales, entre ellas la ampliación de los carriles de acceso en las garitas de San Ysidro y Otay, lo que permitió disminuir los tiempos de espera para los 128 mil usuarios registrados en el programa Cruce Ágil.

Además, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro y eficiente, se implementó un servicio de auxilio vial con personal especializado y bilingüe, capacitado en primeros auxilios, protección civil y atención al visitante.

Seguridad y cuerpos de emergencia

En materia de seguridad, Burgueño Ruiz señaló que se reforzaron las acciones para hacer frente a la delincuencia, mediante el fortalecimiento de la corporación policial, la incorporación de nuevo equipamiento y el uso de herramientas de inteligencia estratégica.

Informó que durante el periodo se entregaron 120 patrullas, con lo que el municipio alcanzó un total de 431 unidades. Además, se adquirieron 450 cámaras corporales, con una inversión superior a 25.5 millones de pesos.

Reactivamos 220 comités de seguridad ciudadana, beneficiando a más de 734 mil ciudadanos”

Como parte del informe, también se resaltaron los avances en la reducción de homicidios.

De igual manera, se fortaleció al Heroico Cuerpo de Bomberos mediante la entrega de uniformes y equipamiento, con una inversión superior a los 59 millones de pesos.

Bienestar y atención social

Finalmente, se destacaron los avances en materia de bienestar animal y protección de los seres sintientes, así como la reactivación del albergue seguro para mujeres.

Con estas acciones, el gobierno municipal destacó los resultados alcanzados durante el segundo año de administración y refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal en beneficio de las familias tijuanenses.