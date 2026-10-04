Ayuntamiento de Tijuana espera recibir 100 fraccionamientos este año

La recepción de los desarrollos forma parte de una política pública enfocada en atender las necesidades de los habitantes. Foto: Lorena Salinas

El Ayuntamiento de Tijuana espera recibir al menos 100 fraccionamientos este año para garantizar que sus habitantes tengan acceso permanente a los servicios públicos municipales.

Tijuana, B.C.- El Ayuntamiento de Tijuana espera recibir al menos 100 fraccionamientos este año, con lo que sus habitantes podrán acceder de manera permanente a los servicios públicos municipales, informó este domingo el presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz.

En atención a medios, posterior a su Segundo Informe de Gobierno, realizado en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros, explicó que el proceso permitirá evitar que los residentes queden sin el servicio de recolección de basura bajo el argumento de que sus fraccionamientos aún no han sido entregados formalmente al Ayuntamiento.

Hoy le voy a dar la tranquilidad a personas que viven en 100 fraccionamientos. Vamos a lograr recibirles el fraccionamiento y eso va a garantizar que nunca jamás les puedan retirar el servicio de la recolección de basura”

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Buscan garantizar servicios públicos

Señaló que los desarrollos se encuentran distribuidos en las distintas delegaciones de la ciudad y adelantó que serán enlistados para transparentar el proceso cuando avance la recepción.

Yo espero que las metas de este año podamos ya recibir mínimo 100 fraccionamientos aquí en Tijuana y que la gente se entere que su fraccionamiento ya está entregado y que van a usar de los servicios públicos municipales ya de manera permanente”

Señaló que la recepción de los desarrollos forma parte de una política pública enfocada en atender las necesidades de los habitantes y reconoció que trabajar en estos proyectos representa un reto.