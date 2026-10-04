Detienen a 12 presuntos “montachoques” en Tijuana

Los 12 detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que realiza las investigaciones correspondientes. Foto: Lorena Salinas

Los detenidos presuntamente buscaban engañar y presionar a conductores, principalmente personas con vehículos con placas estadounidenses.

Tijuana, B.C.- Doce personas fueron detenidas en Tijuana por su presunta participación en casos de montachoques, mediante los cuales buscaban engañar y presionar a conductores, principalmente con vehículos con placas estadounidenses, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), José Avilés Amezcua.

Explicó que, después de provocar o involucrarse en un incidente vial, los presuntos responsables simulan ser ajustadores y realizan llamadas telefónicas como si se comunicaran con el 911, policías o agentes de tránsito para aparentar respaldo de las autoridades.

Generalmente eligen a víctimas que circulan en vehículos con placas norteamericanas; la mayoría de los automóviles involucrados tienen este tipo de placas. Además, suelen seleccionar a personas de la tercera edad”

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Piden solicitar apoyo de policías

Indicó que, en algunos casos, los involucrados buscan que los conductores acepten resolver el incidente mediante un arreglo entre particulares, situación que limita la intervención de la autoridad.

Por ello, pidió a quienes enfrenten este tipo de hechos solicitar la presencia y el apoyo de los agentes policiales.

Si los ciudadanos se ven involucrados en este modus operandi, por favor, exijan a sus autoridades que los policías no se retiren y que brinden apoyo a los ciudadanos”

Los 12 detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que realiza las investigaciones correspondientes.

Detectan casos en otros municipios

El secretario agregó que este modus operandi también ha sido detectado en Ensenada y Mexicali, por lo que el tema es abordado en la Mesa de Seguridad Estatal.