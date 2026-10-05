Movilidad en Tijuana queda con pendientes, señala regidora

Gina Arana indicó que entre los temas que requieren atención se encuentran la movilidad peatonal y ciclista, el transporte de carga y distintos proyectos viales. Foto: Michelle Castillo

Tras la salida de Apolinar Fernández de Semovis para buscar una diputación federal, la regidora Gina Arana señaló que aún están pendientes acciones en movilidad peatonal, ciclista, transporte de carga y vialidades.

Tijuana, B.C.- La regidora Gina Arana señaló que la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable (Semovis) de Tijuana mantiene diversos pendientes tras la salida de su titular, Apolinar Fernández, quien dejó el cargo para buscar una diputación federal.

Indicó que entre los temas que requieren atención se encuentran la movilidad peatonal y ciclista, el transporte de carga y distintos proyectos viales que permanecen sin pasar de la planeación a la ejecución.

Las banquetas, dijo, continúan en malas condiciones y también falta conocer qué acciones se realizaron para mejorar los desplazamientos de quienes utilizan la bicicleta.

Te puede interesar: Renuncia secretario de Movilidad de Tijuana para participar en convocatoria

Persisten pendientes en transporte de carga

En transporte de carga, expuso que persisten pendientes en la Mesa de Otay y Calle 12, donde industriales como CANACAR han planteado solicitudes relacionadas con la operación del corredor de exportaciones.

Gina Arana cuestionó también que sigue pendiente la reconfiguración de los camellones en Vía Rápida Oriente, que contempla retirar y reubicar algunas secciones para ajustar carriles y ordenar el acceso hacia Estados Unidos.

Que no se supone que en febrero debió de haber estado ese tema, seguimos igual, de proyectos se está llenando aquí el ayuntamiento, pero de ejecución de obra en dónde está el tema de movilidad, no hay”

Te puede interesar: Ismael Burgueño presenta su segundo informe en Tijuana; destaca créditos, refugio para mujeres y obras deportivas

Apolinar Fernández dejó Semovis

La salida de Apolinar Fernández Álvarez de Semovis fue confirmada por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, quien informó que el funcionario presentó su renuncia el viernes 2 de octubre para participar en un proceso interno rumbo a una diputación federal.

Asumió la titularidad de la dependencia en noviembre de 2024, cuando el alcalde le tomó protesta en sustitución de María del Pilar Vázquez Hernández y permaneció al frente de la secretaría durante casi dos años.