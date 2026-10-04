Ismael Burgueño presenta su segundo informe en Tijuana; destaca créditos, refugio para mujeres y obras deportivas

Ismael Burgueño Ruiz presentó su segundo informe de gobierno en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros, en Tijuana. Foto: Border Zoom

Durante su segundo informe de gobierno, el alcalde de Tijuana destacó la entrega de mil 776 créditos por más de 88 millones de pesos, la reapertura de un refugio para mujeres y la rehabilitación de espacios deportivos.

Tijuana BC.- El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, presentó este domingo su segundo informe de gobierno en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros, donde destacó acciones de su administración en desarrollo económico, atención a mujeres víctimas de violencia, recuperación de espacios públicos, apoyo a emprendedores y bienestar animal.

Durante su mensaje, señaló que Tijuana se convirtió en el primer municipio del país en sumarse al Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica, en coordinación con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México).

También informó sobre la instalación de un kiosco digital en la zona centro, mediante el cual la ciudadanía puede presentar denuncias por presuntos actos de abuso de autoridad, extorsión y otras conductas irregulares atribuidas a servidores públicos.

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¿Qué acciones destacó Burgueño en su segundo informe?

En materia de atención a mujeres, el alcalde mencionó la firma de la Alianza por una Tijuana Libre de Violencia contra las Mujeres y la reapertura de un refugio para víctimas de violencia y sus hijas e hijos.

Sobre la recuperación de espacios públicos, destacó la rehabilitación de canchas y áreas recreativas, así como el funcionamiento simultáneo de las cinco albercas administradas por el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (Imdet).

Además, mencionó la participación de jóvenes en la estrategia Jóvenes Sembradores de Paz.

Entregan más de 88 millones de pesos en créditos a emprendedores

Uno de los datos presentados durante el informe fue la entrega de mil 776 créditos por más de 88 millones de pesos a emprendedores y microempresarios mediante el programa Fondos Tijuana.

El alcalde también destacó las acciones en materia de bienestar animal, entre ellas la puesta en marcha de unidades móviles para brindar atención veterinaria gratuita y el inicio de los trabajos de ampliación y remodelación del Centro de Control Animal Municipal.

Tijuana presenta informe sobre objetivos de desarrollo sostenible

Durante el evento, Burgueño Ruiz presentó el Informe Subnacional Voluntario Tijuana 2026, documento que reúne las acciones municipales relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El presidente municipal también resaltó la coordinación con los distintos órdenes de gobierno y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar acciones en la ciudad.

“En dos años hemos avanzado”, afirmó al concluir su mensaje, en el que llamó a mantener la unidad, la coordinación y los acuerdos para continuar con la transformación de Tijuana.