Ismael Burgueño: Segundo informe de gobierno

El alcalde de Tijuana presentará el 4 de octubre los avances y principales acciones de su segundo año de gestión ante la ciudadanía. Foto: Cortesía

El alcalde de Tijuana presentará el 4 de octubre los avances y principales acciones de su segundo año de gestión ante la ciudadanía.

Tijuana BC.- El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, presentará su Segundo Informe de Gobierno el próximo domingo 4 de octubre en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros, en la Zona Este de la ciudad.

Durante el encuentro ciudadano, el alcalde dará a conocer los principales avances y acciones realizadas durante su segundo año al frente del XXV Ayuntamiento de Tijuana, como parte del ejercicio de rendición de cuentas de su administración.

Podrás seguir el en vivo del informe en el enlace: