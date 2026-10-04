Renuncia secretario de Movilidad de Tijuana para participar en convocatoria

Fernández Álvarez presentó su renuncia el viernes y mañana será nombrado el nuevo titular de la dependencia.

Apolinar Fernández Álvarez dejó la Secretaría de Movilidad para participar en una convocatoria para coordinadores distritales federales, informó el alcalde Ismael Burgueño.

Tijuana, B.C.- El exsecretario de Movilidad Urbana Sustentable, Inspección y Seguridad Vial (SEMOVIS) de Tijuana, Apolinar Fernández Álvarez, renunció al cargo para participar en una convocatoria para coordinadores distritales federales, informó este domingo el alcalde Ismael Burgueño Ruiz.

Durante una atención a medios en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros, señaló que Fernández Álvarez presentó su renuncia el viernes y que mañana será nombrado el nuevo titular de la dependencia.

Ya tuve una renuncia aquí en el gabinete, lo que es la Secretaría de Movilidad, compañero Apolinar ya me entregó la renuncia, es la única que tengo por el momento”

Te puede interesar: Detienen a 12 presuntos montachoques en Tijuana

Funcionarios deben renunciar para participar

Explicó que los funcionarios de confianza deben renunciar para poder participar en este tipo de convocatorias, mientras que la medida no contempla a representantes populares.

Al ser funcionario de confianza, no te permite participar en la convocatoria si no renuncias. Siendo funcionario de confianza, como gabinete, director, etcétera; no representante popular”

Indicó que, una vez realizado el nombramiento, se informará sobre los proyectos de movilidad que quedaron pendientes y aquellos que ya están listos para ejecutarse.

Añadió que durante los últimos meses se han desarrollado acciones en distintas comunidades, entre ellas Santa Fe, pero consideró necesario establecer plazos para los proyectos de mayor magnitud.