FGE confirma que víctima no denunció agresión tras accidente en Santa Fe

Una pareja agredió a un conductor tras un choque leve registrado en Santa Fe, Tijuana. Foto: Cortesía

Los dos asegurados por la Policía Municipal fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora, pero la Fiscalía confirmó que el hombre de 63 años no presentó una denuncia formal.

Tijuana BC.- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que no existe una denuncia formal presentada por la víctima contra las dos personas aseguradas tras una agresión ocurrida luego de un accidente de tránsito en Santa Fe.

Cristhyan Omar “N” y Janeth “N” fueron asegurados por la Policía Municipal el pasado 1 de octubre, luego de una riña derivada de un percance vial. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

La víctima es un hombre de 63 años y ciudadano estadounidense, originario de San Francisco, quien recibió atención de paramédicos tras el incidente.

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¿Qué pasó con la víctima de la agresión?

Después de ser atendido en Tijuana, el hombre fue trasladado en ambulancia hasta la garita de San Ysidro, donde continuaría con su atención médica en Estados Unidos.

Aunque inicialmente los dos asegurados fueron turnados ante la autoridad investigadora para determinar su situación jurídica, la FGE confirmó posteriormente que la persona agredida no presentó una denuncia formal.

¿Qué pasará con los dos asegurados?

Por ahora, el caso queda sujeto a las determinaciones que correspondan conforme a los elementos con los que cuente la autoridad investigadora.

La ausencia de una denuncia formal por parte de la víctima es el dato confirmado por la FGE respecto al seguimiento del caso, ocurrido después del accidente de tránsito registrado en Santa Fe.