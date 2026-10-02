Pareja agrede a conductor de 63 años tras choque leve en Santa Fe; intentaron huir

Una pareja agredió a un conductor tras un choque leve registrado en Santa Fe, Tijuana. Foto: Cortesía

Una mujer le arrebató el celular y lo lanzó a la calle, mientras su acompañante golpeó al conductor en el rostro; otros automovilistas intervinieron para impedir que escaparan.

Tijuana BC.- Una mujer y un hombre agredieron físicamente a un conductor de 63 años después de un choque leve registrado en la zona de Santa Fe, en Tijuana, hecho que quedó documentado en un video.

El accidente ocurrió sobre el bulevar Mar de Cortés, a la altura del bulevar Francisco Zarco, cerca de la plaza La Pajarita, luego de que un Hyundai Sonata gris presuntamente no cediera el paso y golpeara a un Toyota Camry.

En las imágenes se observa al conductor del Camry descender de su vehículo y tomar fotografías del Hyundai. Momentos después, una mujer baja del Sonata, se acerca al hombre, le arrebata el teléfono celular y lo arroja a la calle.

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Mujer le quita el celular y su acompañante lo golpea

Tras la agresión, el acompañante de la mujer, quien conducía el Hyundai Sonata, golpeó al conductor del Camry en el rostro.

El hombre de 63 años cayó al suelo tras recibir el golpe, mientras la situación continuaba sobre la vialidad.

Posteriormente, el conductor del Sonata intentó retirarse del lugar, pero otros automovilistas que presenciaron lo ocurrido intervinieron para impedir que abandonara la escena.

El hecho quedó registrado en video, donde se observa parte de la discusión y la agresión ocurrida después del choque.