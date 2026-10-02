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Detienen a dos tras agresión física por accidente de tránsito en Santa Fe

Los asegurados fueron identificados como Cristhyan Omar “N” y Janeth “N”; la persona agredida recibió atención de paramédicos y fue trasladada a una unidad médica.

Detienen a dos tras agresión física por accidente de tránsito en Santa Fe

Dos personas fueron aseguradas tras una presunta agresión ocurrida después de un accidente de tránsito en Santa Fe. Foto: Cortesía

Por Lorena Yaneim Salinas  

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Tijuana BC.- Dos personas fueron aseguradas por la Policía Municipal de Tijuana luego de una agresión física registrada tras un accidente de tránsito en la zona de Santa Fe.

El hecho ocurrió el jueves 1 de octubre, cuando agentes atendieron un reporte de riña en la vía pública. De acuerdo con los primeros informes, el conflicto habría comenzado después de un percance automovilístico.

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¿Quiénes fueron detenidos tras la riña en Santa Fe?

Los asegurados fueron identificados como Cristhyan Omar “N” y Janeth “N”, quienes presuntamente agredieron a otra persona involucrada en el accidente.

La víctima recibió atención de paramédicos y posteriormente fue trasladada a una unidad médica para recibir atención.

¿Qué pasó con los detenidos?

Ambas personas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a la investigación relacionada con la agresión.

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