Buscan crear Ley de Fomento de Industrias Creativas en BC

La propuesta de Ley de Industrias Creativas contempla un presupuesto y una estructura permanente para impulsar el sector en Baja California. Foto: Emmanuel Castañeda

La propuesta contempla un consejo estatal, presupuesto permanente y una estructura encargada de dar seguimiento al desarrollo de las industrias creativas en Baja California.

Tijuana BC.- El Gobierno de Baja California busca crear una Ley de Fomento de Industrias Creativas para establecer una estructura permanente y un presupuesto destinado al desarrollo de este sector en la entidad.

Abelardo Vázquez, subsecretario de Industrias Creativas de la Secretaría de Economía e Innovación (SEI), explicó que la propuesta todavía se encuentra en etapa de borrador y que el siguiente paso será presentarla ante la Consejería Jurídica.

¿Qué contempla la Ley de Industrias Creativas?

La iniciativa plantea la creación de un consejo estatal, la asignación de un presupuesto y la designación de un responsable para dar seguimiento a las industrias creativas, cuya atención continuaría dentro de la Secretaría de Economía e Innovación.

“Un consejo estatal que se destine ya un presupuesto y que se cree también un responsable de seguir atendiendo esa área… En este caso lo que se propone es que siga en la Secretaría de Economía”, explicó Vázquez.

La propuesta ya fue planteada a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y, de acuerdo con el subsecretario, cuenta con su visto bueno para continuar con el proceso de elaboración.

¿Cuánto presupuesto tendría la nueva estructura?

Vázquez estimó que, de concretarse la iniciativa, la estructura destinada a las industrias creativas debería contar con al menos 20 millones de pesos para su operación.

Actualmente, la Subsecretaría de Industrias Creativas maneja una convocatoria de alrededor de 7 millones de pesos para apoyar proyectos del sector, con recursos que van de mil a 100 mil pesos, dependiendo de las características de cada propuesta.

¿Qué industrias creativas hay en Baja California?

Entre las principales actividades que forman parte de las industrias creativas en Baja California, Vázquez mencionó el sector audiovisual, cine, música, gastronomía, moda y diseño.

Destacó particularmente la actividad relacionada con el diseño en Tijuana, ciudad que, a su consideración, se ha convertido en un referente nacional dentro de esta industria.

“Lo que busca nosotros es el enfoque de la formalización y la profesionalización para que terminen generando economía”, señaló.

Buscan llevar propuesta al Congreso

El subsecretario indicó que ya se han realizado acercamientos con algunos diputados para impulsar la iniciativa, aunque aclaró que los tiempos para su presentación y eventual aprobación dependerán del proceso legislativo.

De concretarse, Baja California sería, de acuerdo con Vázquez, el primer estado del país en contar con una estructura específica de este tipo, aunque otras entidades ya tienen oficinas o programas relacionados con las industrias creativas.