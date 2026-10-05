Bomberos atienden 297 emergencias durante fin de semana en Tijuana

Rafael Carrillo Venegas, informó que los servicios se concentraron principalmente en las colonias Santa Fe, Playas de Tijuana, Lázaro Cárdenas, Real del Mar, Hacienda del Mar y Cedros. Foto: Cortesía

Incendios en zonas con basura y maleza formaron parte de las 297 emergencias atendidas por Bomberos de Tijuana durante el fin de semana.

Tijuana, B.C.- Los incendios en zonas con acumulación de basura y maleza concentraron buena parte de las 297 emergencias atendidas por elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana entre el viernes y domingo recientes.

Uno de estos servicios corresponde a uno registrado en un aparente basurero clandestino ubicado en Urbi Quinta del Cedro.

Rafael Carrillo Venegas, informó que los servicios se concentraron principalmente en las colonias Santa Fe, Playas de Tijuana, Lázaro Cárdenas, Real del Mar, Hacienda del Mar y Cedros. Foto: Cortesía

El titular de la dependencia, Rafael Carrillo Venegas, informó que los servicios se concentraron principalmente en las colonias Santa Fe, Playas de Tijuana, Lázaro Cárdenas, Real del Mar, Hacienda del Mar y Cedros.

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Bomberos atienden incendios en distintos puntos

En este último punto los tragahumos siguieron combatiendo las llamas, las cuales se avivaron por la condición de los vientos de Santa Ana.

Y este lunes auxliaron a los habitantes de una casa-habitación de la colonia Obrera Segunda Sección. Asimismo, sofocaron las llamas en un basurero en el Fraccionamiento Quintas del Cedro, en un comercio del Ejido Ojo de Agua y en un yonke del Ejido Lázaro Cárdenas.

Para este martes también se prevé esta corriente. Además, durante los próximos 10 días se esperan temperaturas entre los 35 y casi 40 grados, y dentro de este periodo, entre lunes y martes se pronostican lluvias.

Piden evitar materiales combustibles en viviendas

El director dijo que cualquier hogar es susceptible a sufrir un incendio. Por ello, pidió a los habitantes evitar la quema de basura y mantener los patios libres de madera, plástico, cartón y otros materiales combustibles.

Indicó que si viven cerca de taludes, cañones o zonas con acumulación de maleza es importante que la retiren de 3 a 5 kilómetros del hogar para reducir la posibilidad de que las llamas los alcancen.

Asimismo, Carrillo Venegas recomendó revisar las instalaciones eléctricas y evitar cables expuestos o conexiones sobrecargadas, además de verificar las condiciones de los tanques y cilindros de gas.

Se sobrecarga el cilindro y empieza a escapar por la válvula de seguridad, entonces hay que mantener el tanque de gas o el cilindro tapado, que no le pegue los rayos del sol directamente”

El funcionario municipal añadió que deben revisarse las tuberías, mangueras y conexiones que conducen el gas hacia la estufa y el boiler, principalmente en viviendas ubicadas en zonas rodeadas de maleza o en las afueras de la ciudad.

Adelantó que la Dirección de Bomberos, junto con el Ayuntamiento de Tijuana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, trabaja en un plan preventivo ante las lluvias de El Niño, las cuales podrían llevar a finales de noviembre.