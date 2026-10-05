Encerrados a altas temperaturas por humo tóxico: familias de Loma Bonita denuncian quemazones de un basurero

Algunos de los afectados presentan irritación en la garganta y piel por la exposición al humo generado por la quema de los residuos. Foto: Khennia Reyes

Habitantes de Loma Bonita reportan irritación en piel y garganta por los incendios que ocurren cada dos días cerca de Colinas de California; aseguran que, pese a protestar en el Palacio Municipal, las quemazones continúan impidiéndoles abrir las ventanas.

Tijuana, B.C.- Vecinos de la colonia Loma Bonita exigieron mayor vigilancia en un basurero privado que opera cerca de la zona, debido a que las constantes quemazones ya afectaron su salud.

Lebardo Alcántara, comisario del comité de las familias, afirmó que durante las últimas dos semanas se han registrado incendios cada dos o tres días. El único ocurrió la noche del domingo y se prolongó durante aproximadamente tres horas y cuya columna de humo podía observarse desde el fraccionamiento Colinas de California, rumbo a la zona de la 5 y 10.

Las quemazones antes ocurrían en la mañana, hoy en día son a plena luz. Es decir, el nivel de cinismo de estas personas que han quemado es tal que ya no les importa nada. Anteriormente cerrábamos las ventanas para dormir, hoy las tenemos que cerrar durante todo el día. Imagínese ahorita con las temperaturas que tenemos, estar en la casa encerrados debido a la quema y propagación del humo contaminante es frustrante”

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Vecinos reportan afectaciones por el humo

Afirmó que algunos de los afectados ya presentan irritación en la garganta y piel por la exposición al humo generado por la quema de los residuos.

El comisario recordó que hace unas semanas los vecinos protestaron en el Palacio Municipal de Tijuana para exigir a la Dirección de Protección al Ambiente vigilancia en la operatividad del basurero, pero hasta el momento no han notado un cambio.