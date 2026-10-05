Falta de agua en Tijuana: estas colonias tienen intermitencias

Varias colonias de Tijuana presentan falta de agua o intermitencias en el suministro. Foto: Archivo

La CESPT reportó afectaciones en distintas zonas de la ciudad por fallas de energía eléctrica y bajos niveles en tanques de almacenamiento.

Tijuana BC.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que varias colonias de la ciudad presentan falta de agua o intermitencias en el suministro, debido a fallas de energía eléctrica y bajos niveles en distintos tanques de almacenamiento.

A través de redes sociales, la paraestatal señaló que mantiene el monitoreo de las condiciones de operación y trabaja en la recuperación gradual del servicio en las zonas afectadas.

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¿Qué colonias tienen falta de agua por fallas eléctricas?

Entre las zonas afectadas por fallas de energía eléctrica, consideradas dentro de un proceso de recuperación, se encuentran distintas secciones de Villa Fontana, Villa Real y Villa del Sol.

También presentan intermitencias o falta de agua las colonias Rancho Durazno, Obrera Tercera Sección y Paseos del Pacífico.

¿Qué colonias tienen afectaciones por bajo nivel del tanque?

Debido al bajo nivel del tanque 4½, la CESPT reportó posibles afectaciones en la parte alta de Francisco Villa, la parte alta de Hidalgo y la colonia México.

En tanto, el bajo nivel del tanque Otay genera afectaciones en Las Torres, Magisterial, Rancho Escondido, Nido de las Águilas, Rinconada, Rinconada II, Pegaso, Pegaso I, Rancho Ontiveros y Margarita Morán.

También están incluidas 10 de Mayo, Granjas Familiares Unidas, Insurgentes, Santa Anita y Praderas de la Mesa.

¿Qué colonias tienen afectaciones por el tanque Cerro Colorado?

Por el bajo nivel del tanque Cerro Colorado, las colonias que pueden presentar afectaciones son Bugambilias, Estadio, Hacienda del Colorado, José López Portillo, Las Américas, Mariano Matamoros, Mariano Matamoros Centro, Mariano Matamoros Norte y Mariano Matamoros Sur.

La lista también contempla Mirador Capistrano, Tierra y Libertad, El Pípila, Cerro Colorado, Héroes de la Independencia, Azteca, Horóscopo y Cañón de la Raza.

La CESPT indicó que continuará monitoreando las condiciones de operación para avanzar en la recuperación del suministro de agua en las zonas afectadas.