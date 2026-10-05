Clima en Tijuana: calor continuará esta semana, ¿Cuándo bajarán las temperaturas?

Tijuana tendrá temperaturas de hasta 36 °C durante los primeros días de octubre, aunque el calor disminuirá gradualmente hacia el viernes. Foto: Sergio Ortiz

Las temperaturas alcanzarán hasta 36 °C durante los primeros días de octubre en Tijuana, aunque el calor comenzará a disminuir gradualmente a partir del miércoles. No se esperan lluvias importantes.

Tijuana BC.- El clima en Tijuana continuará con temperaturas calurosas durante los primeros días de octubre tras una jornada de temperaturas extremas debido a la condición Santa Ana, con máximas de hasta 36 °C y condiciones secas que mantendrán un ambiente muy cálido en la ciudad.

Este lunes 5 de octubre será la jornada más calurosa de la semana, con una temperatura máxima de 36 °C y mínima de 23 °C, además de 0% de probabilidad de lluvia.

La sensación térmica durante las horas de mayor calentamiento rondará entre 36 y 37 °C, mientras los vientos del oeste-noroeste alcanzarán entre 15 y 25 km/h, según Protección Civil.

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El pronóstico también contempla cielo mayormente despejado, además de presencia de capa marina y neblina en las costas durante la mañana y la noche.

Temperaturas en Tijuana comenzarán a bajar

Para el martes 6 de octubre, el calor continuará intenso en Tijuana, aunque ligeramente por debajo de los valores registrados durante el lunes. Se espera una máxima de 35 °C y mínima de 23 °C.

La probabilidad de lluvia será de apenas 0-1%, por lo que prácticamente no existe posibilidad de precipitaciones. Los vientos del noroeste alcanzarán entre 20 y 25 km/h.

El miércoles 7 comenzará a notarse el descenso de temperatura, aunque todavía se esperan condiciones calurosas durante la tarde, con una máxima de 34 °C y mínima de 20 °C.

Para ese día, la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente hasta 6%, pero continúa siendo demasiado baja para anticipar precipitaciones importantes en Tijuana. Los vientos rondarán los 20 km/h.

¿Seguirá haciendo calor en Tijuana?

El jueves 8 de octubre continuará el descenso, con una temperatura máxima cercana a 32 °C y mínima de 19 °C. La probabilidad de lluvia permanecerá prácticamente en 0%.

Los vientos del oeste-noroeste alcanzarán entre 20 y 25 km/h, mientras que la sensación térmica se mantendrá cercana a los 31-32 °C durante las horas más cálidas.

El viernes 9 será el día menos caluroso de la semana, con una temperatura máxima de 31 °C y mínima de 19 °C, además de apenas 1% de probabilidad de lluvia.

Recomendaciones por altas temperaturas

Protección Civil mantiene recomendaciones preventivas ante las altas temperaturas y posibles condiciones de Santa Ana, debido a que el calor, la baja humedad y los vientos pueden incrementar el riesgo de incendios.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar fogatas, quemar basura o utilizar cohetes, además de no arrojar colillas y asegurar objetos, techos o estructuras que puedan desplazarse debido al viento.

Las altas temperaturas también llevaron al Gobierno de Tijuana a informar que las 14 escuelas municipales tendrán clases virtuales este lunes 5 de octubre, en ambos turnos, para salvaguardar el bienestar de los estudiantes.

La comunidad educativa deberá mantenerse atenta a los canales oficiales ante cualquier actualización, mientras el pronóstico apunta a que el calor comenzará a disminuir gradualmente conforme avance la semana.