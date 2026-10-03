Bomberos de Tijuana atienden 107 emergencias en 24 horas

Uno de los incendios ocurrió en el cañón de Las Carretas, donde elementos de Bomberos controlaron fuego de basura que se propagó hacia maleza. Foto: Cortesía

Entre los servicios atendidos del 2 al 3 de octubre se registraron dos incendios de pastizal, con una superficie afectada de más de 200 hectáreas.

Tijuana, B.C.- La Dirección de Bomberos de Tijuana atendió 107 servicios de emergencia durante las últimas 24 horas, en el reporte correspondiente del 2 al 3 de octubre de 2026, entre ellos dos incendios de pastizal registrados en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo con información del C-5.

Uno de los incendios ocurrió en el cañón de Las Carretas, donde elementos de Bomberos controlaron fuego de basura que se propagó hacia maleza, con una superficie afectada de aproximadamente 111 hectáreas.

Otro incendio de pastizal fue reportado en la colonia Real del Mar, donde los primeros respondientes sofocaron el fuego en una superficie aproximada de 118 hectáreas, sin personas lesionadas ni daños materiales.

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Incendios afectaron más de 200 hectáreas

En total, los dos incendios de pastizal reportados durante este periodo afectaron aproximadamente 229 hectáreas de superficie.