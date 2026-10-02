Vientos de Santa Ana de hasta 70 km/h y calor de 41°C en Baja California

Estos vientos secos y cálidos surgen en una zona de alta presión en la Gran Cuenca y el desierto de Mojave en California.

Protección Civil alertó por rachas de viento de hasta 70 km/h, altas temperaturas y posibles lluvias con actividad eléctrica durante este fin de semana.

Tijuana, B.C.- De acuerdo con el pronóstico de la CONAGUA, durante este fin de semana se espera una combinación de fenómenos meteorológicos en Baja California, entre los que destaca el incremento en las rachas de viento.

Se prevén vientos de Santa Ana con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, que tendrán mayor intensidad durante las tardes en Tecate, Ensenada, San Quintín, San Felipe y zonas serranas.

Se prevén vientos de Santa Ana con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, que tendrán mayor intensidad durante las tardes en Tecate, Ensenada, San Quintín, San Felipe y zonas serranas. Foto: Cortesía

También se pronostican altas temperaturas, con máximas de hasta 41 grados Celsius en distintos puntos del estado.

Prevén lluvias y posibles tormentas en sierras

Además, se esperan lluvias aisladas y posibles chubascos, acompañados de probables descargas eléctricas y granizo en las sierras de Ensenada y algunas zonas de San Quintín.

Protección Civil de Baja California recordó que la prevención es una herramienta para reducir riesgos ante las condiciones meteorológicas previstas.

Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse de inmediato al 911.