Beca Rita Cetina: registro para ciclo 2026-2027 será en octubre

El registro para la Beca Rita Cetina del ciclo escolar 2026-2027 será del 26 de octubre al 6 de noviembre. Foto: Cortesía

Las familias podrán realizar el registro del 26 de octubre al 6 de noviembre; estos son los requisitos para solicitar el apoyo para estudiantes de educación básica.

Tijuana BC.- El Gobierno de México y el Gobierno de Baja California anunciaron las fechas de registro para la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

El registro estará disponible del 26 de octubre al 6 de noviembre, por lo que madres, padres y tutores deberán mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el procedimiento y realizar la solicitud.

Actualmente, el programa contempla apoyos para estudiantes de primaria y secundaria.

El registro para la Beca Rita Cetina del ciclo escolar 2026-2027 será del 26 de octubre al 6 de noviembre. Foto: Cortesía

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¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

Las familias con estudiantes de secundaria reciben mil 900 pesos bimestrales, además de 700 pesos por cada estudiante adicional que curse este nivel educativo.

Para estudiantes de primaria, el apoyo consiste en 2 mil 500 pesos anuales, destinados a gastos relacionados con la educación, como uniformes, calzado y útiles escolares.

La programación de pagos para estudiantes de secundaria será anunciada próximamente, informó Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar.

El registro para la Beca Rita Cetina del ciclo escolar 2026-2027 será del 26 de octubre al 6 de noviembre. Foto: Cortesía

¿Cuáles son los requisitos para registrarse?

Entre los requisitos para solicitar la Beca Rita Cetina se encuentran:

CURP del estudiante.

Número de contacto.

Correo electrónico.

Identificación oficial de la madre, padre o tutor.

Comprobante de domicilio.

Las familias deberán contar con esta documentación para realizar el proceso de registro correspondiente.

¿Cuándo serán las asambleas sobre la Beca Rita Cetina?

Durante los primeros días de octubre se realizarán asambleas informativas en escuelas de educación básica de Baja California.

El registro para la Beca Rita Cetina del ciclo escolar 2026-2027 será del 26 de octubre al 6 de noviembre. Foto: Cortesía

En estas reuniones, las familias podrán recibir información y orientación sobre el proceso de registro de la Beca Universal Rita Cetina.

El Gobierno de Baja California llamó a las personas interesadas a consultar los canales oficiales del programa para conocer las fechas, requisitos y procedimiento de registro.