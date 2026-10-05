¿Tienes Beca Rita Cetina? Este es el calendario en BC de pagos y las fechas para registrarte

Las familias que ya reciben el apoyo tendrán un depósito de mil 900 pesos por el bimestre septiembre-octubre; nuevos beneficiarios podrán iniciar su trámite en octubre

MEXICALI, Baja California.— Las familias de Baja California que reciben la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” ya pueden consultar cuándo recibirán el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre, mientras que quienes todavía no cuentan con el apoyo tendrán nuevas fechas para solicitarlo.

Becas Bienestar informó que los depósitos para las familias actualmente beneficiarias comenzaron este lunes 5 de octubre y se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con la primera letra del apellido de la madre o padre titular de la tarjeta.

El apoyo correspondiente a este bimestre es de mil 900 pesos por familia.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina?

Fecha Inicial del primer apellido

Lunes 5 de octubre - A, B

Martes 6 - C

Miércoles 7 - D, E, F

Jueves 8 - G

Viernes 9 - H, I, J, K, L

Lunes 12 - M

Martes 13 - N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 14 R

Jueves 15 S

Viernes 16 T, U, V, W, X, Y, Z

Si todavía no tienes la beca, estas son las fechas

Las familias que aún no son beneficiarias, así como aquellas cuyos hijos ingresaron recientemente a primaria o secundaria, podrán recibir información sobre el proceso de incorporación durante las Asambleas Informativas presenciales que comenzarán el lunes 12 de octubre en escuelas de Baja California.

La ubicación y horario de cada reunión serán informados mediante los carteles colocados en los propios planteles educativos.

Además, el viernes 23 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, se realizará una asamblea virtual encabezada por el coordinador nacional, Julio León.

Durante esa transmisión se explicará el proceso para solicitar tanto la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina”, dirigida a familias con estudiantes de primaria, como la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” para familias con estudiantes de secundaria.

El registro será en línea y será gratuito

El periodo para solicitar cualquiera de estos apoyos será del 26 de octubre al 6 de noviembre, exclusivamente a través de www.becaritacetina.gob.mx.

Para realizar el trámite, la madre, padre o tutor deberá contar previamente con una cuenta Llave MX y tener disponibles en formato digital —PDF o fotografía— los siguientes documentos:

- Identificación oficial.

- Comprobante de domicilio.

La dependencia recordó que el registro es gratuito y recomendó realizarlo únicamente mediante los sitios oficiales para evitar entregar datos personales a páginas o personas ajenas al programa.

Para resolver dudas relacionadas con la creación de la cuenta Llave MX o con el proceso de registro, las familias pueden comunicarse al 079, disponible las 24 horas.

También se recomienda consultar los canales oficiales de Baja California, incluido su canal de WhatsApp, donde se difundirán avisos conforme avance cada etapa del proceso.